Mercato concurrents OM : Lyon tente un pari inattendu pour renforcer la défense ?

À la recherche de renforts après un maintien in extremis en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais envisage une piste aussi surprenante que prometteuse : Ruben Kluivert. Un nom qui résonne dans le monde du football, mais pour une figure encore peu connue du grand public.

Longtemps incertain sur son avenir en Ligue 1, l’OL a été officiellement maintenu dans l’élite. Une issue heureuse pour un club qui a vécu une saison tourmentée sur et en dehors du terrain. Sous le regard attentif de la DNCG, Lyon n’a pour l’instant enregistré aucune recrue, malgré plusieurs départs déjà actés.

Paulo Fonseca, nouveau coach des Gones, sait qu’il devra s’appuyer sur un effectif renforcé pour espérer bien figurer en championnat. Tous les secteurs de jeu sont concernés, mais la défense centrale semble être une priorité.

Le nom Kluivert, version défenseur

Quand on évoque le nom “Kluivert”, les amateurs de football pensent immédiatement à Patrick, l’illustre buteur du Barça, ou à son fils Justin, passé par Nice et désormais à Bournemouth. Mais un autre membre de la dynastie pourrait débarquer en Ligue 1 : Ruben Kluivert, 24 ans, défenseur central et demi-frère de Justin.

Formé à Utrecht, Ruben évolue aujourd’hui au Casa Pia AC en première division portugaise. Auteur d’une saison correcte, il attire aujourd’hui l’attention de l’OL, selon les informations de Transferfeed.

🇳🇱 Ruben Kluivert devrait s’engager à l’OL contre 3M€ selon @lequipe et @hugoguillemet Ses stats de la saison en Liga Portugal avec Casa Pia 👇 Si vous voulez gagner un duel défensif ou courir, c’est votre homme. Pour porter le ballon, un peu moins 😂 A noter qu’il a joué… pic.twitter.com/bJGGbkrGuE — Data’Scout (@datascout_) July 21, 2025

Une piste économique et stratégique

Avec un coût estimé à moins d’un million d’euros, l’opération s’annonce réaliste pour un club sous contrainte financière. Son profil — solide, sobre, bon dans le duel — pourrait correspondre aux attentes de Fonseca, même si son niveau réel en Ligue 1 reste à démontrer.

C’est un pari, oui. Mais un pari mesuré pour un joueur encore jeune, déjà rodé à un championnat compétitif et porteur d’un nom qui continue d’attirer l’attention.