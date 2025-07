Mercato concurrents OM : Lyon voulait tenter un pari… mais c’est trop cher !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais songe à relancer Thomas Lémar, champion du monde 2018 et milieu offensif aujourd’hui sous-utilisé à l’Atlético Madrid. Âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en 2027, Lémar n’a joué qu’environ 128 minutes en huit rencontres la saison passée, freiné par des blessures et la forte concurrence dans l’effectif colchonero. Son temps de jeu famélique a fait chuter sa valeur marchande et l’OL, en grande difficulté financière est donc à la recherche de profils expérimentés à moindre coût. Le recrutement de Lémar pourrait alors être bénéfique pour le club ainsi que pour le joueur à la recherche de temps de jeu.

OL prêt à rapatrier un champion du monde ?

Lyon cible cet été Thomas Lémar, champion du monde avec l’équipe de France en 2018, mais désormais en difficulté à l’Atlético Madrid. Âgé de 29 ans, le Français n’a disputé que quelques petites minutes en 2024‑2025, victime de blessures à répétition et mis à l’écart par Diego Simeone. Une chute spectaculaire après un transfert à 72 millions d’euros en 2018 , sa valeur marchande serait descendus aux environs des 7 millions d’euros selon Transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2027, Lémar reste compliqué à déloger en raison de son salaire élevé, mais l’intérêt de l’OL, relayé par AS, témoigne d’une volonté de relancer sa carrière à moindre coût.

Thomas Lémar un pari impossible en termes de salaire ?

🇫🇷 Intéressé, l’OL ne pourra pas signer Thomas Lemar, son salaire représentant une charge trop lourde au regard des finances des Gones, même en prêt. Le Français privilégierai l’intérêt de clubs en Liga avec l’ambition d’obtenir plus temps de jeu. #mercato #Atleti pic.twitter.com/P8vr7qtx83 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 15, 2025

Selon le journaliste, Sacha Tavolieri : “Intéressé, l’OL ne pourra pas signer Thomas Lemar, son salaire représentant une charge trop lourde au regard des finances des Gones, même en prêt. Le Français privilégierai l’intérêt de clubs en Liga avec l’ambition d’obtenir plus temps de jeu.” Pour Lyon, l’arrivée de Lémar représenterait une aubaine tactique et économique : expérience internationale, technique et flair offensif, sans billet d’entrée élevé mais en misant sur un contrat adapté. S’il ne revient pas à son niveau de 2018, son apport en profondeur et passe serait précieux pour Paulo Fonseca, surtout dans une période où l’OL doit éviter d’errer dans le ventre mou de la Ligue 1 . Reste à convaincre Lémar de faire quelques sacrifices financiers pour relancer sa carrière, et à l’OL de trouver les garanties médicales face à ses récidives musculaires.