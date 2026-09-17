Mercato concurrents OM : Monaco annonce déjà des départs cet hiver

Concurrent direct de l’OM dans la course aux premières places en Ligue 1, l’AS Monaco prépare déjà son prochain mercato hivernal. Son directeur sportif Thiago Scuro a reconnu sur RMC que l’effectif monégasque manquait d’équilibre et que plusieurs départs étaient déjà envisagés en janvier.

Scuro annonce des départs dès cet hiver

Alors que la saison vient à peine de débuter, Thiago Scuro a déjà ouvert la porte à plusieurs mouvements lors du prochain mercato. Le directeur sportif de l’AS Monaco a reconnu que le mercato estival n’avait pas totalement permis de construire l’effectif souhaité.

Sur RMC, le dirigeant monégasque a été très clair sur ses intentions :

« Évidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C’est important. »

Plusieurs joueurs annoncés sur le départ cet été sont finalement restés en Principauté, ce qui a contribué à déséquilibrer le groupe.

Un effectif que Monaco veut rééquilibrer

Thiago Scuro estime notamment que Monaco dispose de nombreuses solutions offensives, mais de moins de profondeur dans d’autres secteurs.

« Si on a l’opportunité de donner un meilleur équilibre à l’équipe, on va le faire. On a beaucoup de joueurs au niveau offensif, mais je crois que l’on manque d’options à d’autres postes. »

Le directeur sportif monégasque n’a pas caché non plus sa déception après le marché estival :

« Je ne suis pas très heureux de ce que l’on a fait cet été. Et maintenant, il faut des solutions de correction. »

Monaco devrait donc chercher à alléger et rééquilibrer son effectif dès janvier, avec plusieurs départs et potentiellement quelques arrivées ciblées.

Un élément à surveiller dans la course européenne

Pour l’OM, cette situation sera forcément à suivre. Monaco fait partie des concurrents directs des Marseillais pour les places européennes et son mercato hivernal pourrait modifier sensiblement la physionomie de son effectif.

Le club de la Principauté reste sur une victoire face à Marseille en championnat cette saison, dans une Ligue 1 où les deux clubs visent le haut du classement.

La fenêtre de janvier pourrait ainsi devenir un moment important dans la saison monégasque, avec un effectif appelé à évoluer davantage que prévu.