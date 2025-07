Mercato concurrents OM : Monaco mise sur une pépite brésilienne…

Toujours à l’affût des jeunes talents prometteurs, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur Rayan, ailier de 18 ans déjà titulaire à Vasco de Gama. Le club princier espère conclure rapidement cette opération pour anticiper les besoins offensifs de son effectif.

L’AS Monaco poursuit sa politique de recrutement ambitieuse axée sur la jeunesse. Selon L’Équipe, le club de la Principauté tente actuellement de faire venir Rayan, jeune ailier brésilien de 18 ans, qui s’impose déjà comme un titulaire indiscutable à Vasco de Gama. Auteur de 7 buts en 29 matchs professionnels, le gaucher impressionne par sa maturité et sa capacité à évoluer à droite de l’attaque, tout en étant capable de s’adapter à d’autres postes offensifs. Explosif, technique et doté d’un bon sens du but, Rayan est considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus suivis du championnat brésilien.

Un profil qui coche toutes les cases



International U20, Rayan suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais Monaco a décidé de passer à l’action. Le joueur est sous contrat avec Vasco jusqu’en décembre 2026, mais l’ASM espère profiter d’une fenêtre favorable pour avancer sur le dossier.

Le départ de Saïmon Bouabré vers Neom libère une place dans l’effectif d’Adi Hütter, renforçant la volonté monégasque de boucler ce transfert. Si les négociations aboutissent, Rayan viendrait s’ajouter à la longue liste de jeunes talents révélés par le club de la Principauté, à l’image de Mbappé, Tchouaméni ou plus récemment Eliesse Ben Seghir.

Monaco veut continuer à allier performance sportive et valorisation d’actifs. Et le profil de Rayan, explosif et déjà expérimenté malgré son jeune âge, correspond parfaitement à cette stratégie de long terme mise en place par la direction sportive.