Mercato Concurrents OM : Monaco, une recrue pour plus de 10M€ !

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Après l’arrivée plus que réussie de Lamine Camara l’été dernier, l’AS Monaco a trouvé un accord pour enrôler un autre Sénégalais du FC Metz, en la personne de Sadibou Sané.

Le FC Metz, pro des plus-values…

Le défenseur central Grenat de 21 ans s’apprête à faire ses valises et signer du côte du Rocher. Le club désormais entraîné par Filipe Luis a trouvé un accord avec le FC Metz pour enrôler le jeune Sénégalais pour un montant de 10M d’euros dont 3 en bonus…

Cette vente s’inscrit dans un panel de belles affaires pour le FC Metz qui depuis quelques années enregistre au moins une belle vente par été. Le cas le plus ancien est celui d’Ismaïla Sarr, également passé par l’OM qui avait quitté les Grenats pour rallier la Bretagne et le Stade Rennais à l’été 2017 pour 17M d’euros… D’autres exemples plus récents, cette fois-ci, les ventes de Georges Mikautadze et Lamine Camara (As Monaco), prouve que le FC Metz est tout à fait capable de développer des jeunes talents et les vendre dans des clubs plus exposés sur la scène nationale et internationale…

Formé à Génération Foot, le jeune défenseur Sénégalais a ensuite rejoint le club du FC Metz pour parfaire sa formation dans un club capable de donner un élan aux jeunes talents comme l’ont démontré les transferts cités auparavant. Sadibou Sané rejoint de nombreux joueurs qui ont réalisé le mouvement entre Génération Foot et le FC Metz…

Le profil du nouveau défenseur Monégasque

Dans une ère où les défenseurs centraux sont amenés à plus participer dans la construction d’actions qu’auparavant, Sadibou Sané possède un profil très intéressant pour l’arrière garde Monégasque… Décrit comme étant un central solide dans les duels, et à l’aise dans la relance, le néo- Monégasque pourrait bien donner un élan à sa carrière à l’AS Monaco où les jeunes talents ont leur chance et arrivent pour la plupart à démontrer l’étendue de leurs qualités… Il pourra également compter sur le soutien de Lamine Camara (s’il reste) pour l’encadrer dans son aventure Monégasque…

Sadibou Sané arrivera dans un effectif Monégasque jeune et ambitieux de retrouver la Ligue des Champions l’année prochaine. Dans une équipe qui sera entraînée par le Brésilien Filipe Luis, le jeune défenseur aura une chance à saisir dans une arrière garde Monégasque à la recherche de plus de solidité… Inspiré de l’entraîneur qui l’a dirigé à l’Atlético Madrid, Filipe Luis tire ses principes du “Cholo” (Diego Simeone)…

Comme relayé par le média TopMercato lors de sa signature à l’AS Monaco, Filipe Luis souhaite s’appuyer sur un jeu basé sur la possession mais aussi sur un pressing haut sur le terrain pour mieux piquer en contre et exploiter les espaces laissés par ses adversaires… L’aisance dans la relance de Sadibou Sané pourra fortement contribué dans les constructions d’actions de l’AS Monaco de Filipe Luis…

Reste désormais à savoir si Sadibou Sané suivra la trajectoire de ses prédécesseurs passés par Metz, capables de franchir un cap sur la scène européenne après leur départ. Dans un environnement monégasque exigeant mais propice à l’éclosion des jeunes talents, le défenseur sénégalais aura toutes les cartes en main pour confirmer son potentiel… et peut-être, à son tour, devenir l’un des prochains grands succès du modèle grenat.

Paul Laffisse