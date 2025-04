Mercato concurrents OM : Naples insiste, le LOSC demande un énorme chèque !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’été prochain pourrait marquer un tournant pour Edon Zhegrova. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2026, l’ailier kosovar ne semble pas disposé à prolonger avec le club nordiste. Face à cette situation, un départ devient une hypothèse de plus en plus probable, et plusieurs clubs européens sont à l’affût.

Parmi eux, Naples se montre particulièrement insistant. Selon les informations du quotidien italien Il Mattino, le club de Serie A a intensifié ces derniers jours les contacts avec l’entourage du joueur afin d’évaluer les conditions d’un transfert. Actuel deuxième du championnat italien, le Napoli cherche à renforcer son secteur offensif et voit en Zhegrova un profil idéal.

Un prix de 30M€ fixé par Lille ?

Si les dirigeants napolitains veulent concrétiser cette opération, ils devront répondre aux exigences financières du LOSC. Le club nordiste espère récupérer une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros, voire jusqu’à 30 millions selon certaines sources. Un montant qui pourrait compliquer les discussions, d’autant que le FC Barcelone garderait également un œil attentif sur la situation du joueur.

Avec 4 buts en 12 matchs de Ligue 1, Zhegrova réalise une saison intéressante et suscite donc l’intérêt de plusieurs écuries. Naples semble aujourd’hui en pole position, mais reste à voir si le club italien acceptera de faire l’effort financier nécessaire pour convaincre Lille de céder son joueur cet été. Les prochaines semaines seront déterminantes dans ce dossier.