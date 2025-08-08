Mercato concurrents OM : Nouveau transfert XXL pour Paris (qui dépense sans compter)

MERCATO PSG : Accord trouvé pour Illia Zabarnyi, le transfert à près de 70 M€ qui va boucler la défense de Luis Enrique

Après des semaines de négociations, le PSG tient enfin son nouveau roc défensif. Illia Zabarnyi arrive en provenance de Bournemouth, avec un contrat jusqu’en 2030.

Le dossier traînait depuis des mois, mais c’est désormais réglé. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain et Bournemouth ont trouvé un accord pour le transfert d’Illia Zabarnyi, défenseur central ukrainien de 22 ans. Montant de l’opération : 63 M€ + 4 M€ de bonus, soit un total potentiel de 67 M€.

Courtisé par plusieurs cadors européens, dont Tottenham prêt à payer la somme demandée cash, Zabarnyi a fait un choix clair :

« Je ne veux signer qu’au PSG », a-t-il fait comprendre à ses dirigeants.

Une volonté ferme qui a séduit Luis Campos et Luis Enrique, impressionnés par son profil et son mental. Cette détermination a poussé Paris à accélérer après avoir finalisé l’arrivée de Lucas Chevalier (40 M€ + 15 M€ bonus) en provenance du LOSC.

Un renfort XXL avant la Supercoupe d’Europe

Luis Enrique, qui affrontera Tottenham mercredi en Supercoupe d’Europe, pourra désormais compter sur un renfort défensif de premier plan. Zabarnyi, sous contrat jusqu’en juin 2030, vient compléter une arrière-garde parisienne déjà impressionnante.

Effet domino sur le marché

Pour Bournemouth, ce transfert ouvre la voie à une autre opération d’envergure : la signature de Bafodé Diakité. Les Cherries sont proches de s’entendre avec le LOSC autour des 40 M€ réclamés, et espèrent conclure avant la fin de semaine.

Avec Zabarnyi, le PSG réalise un nouveau transfert XXL et envoie un message fort à la concurrence : le club qataris compte poursuivre son recrutement sans compter.