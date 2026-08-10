Mercato concurrents OM : nouvelle recrue à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’OL a trouvé un accord avec l’AC Milan pour le prêt de Zachary Athekame, selon les informations de RMC. Le défenseur suisse de 21 ans va rejoindre Lyon sans option d’achat. Il doit renforcer un poste de latéral droit où le club rhodanien cherchait une solution supplémentaire.

Un renfort pour l’OL

Face aux performances irrégulières d’Ainsley Maitland-Niles et à la jeunesse de Steve Kango, 19 ans, l’OL souhaitait recruter un latéral droit cet été.

Les dirigeants lyonnais ont donc avancé sur le dossier Zachary Athekame. Selon RMC, un accord a été trouvé dimanche soir avec l’AC Milan pour son arrivée en prêt.

Un prêt sans option d’achat

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2030, le défenseur suisse a disputé 27 matchs de Serie A la saison dernière, pour 2 buts et 2 passes décisives.

Souvent utilisé en sortie de banc, Zachary Athekame cherchait davantage de temps de jeu. Son prêt à l’OL doit lui permettre d’en obtenir davantage et de poursuivre sa progression.

L’opération se fera sans option d’achat. Le joueur devrait donc retrouver l’AC Milan à l’issue de son prêt, sauf nouvel accord entre les deux clubs.