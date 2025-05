Mercato concurrents OM : Rennes remplit déjà ses caisses avec un départ annoncé !

Le Stade Rennais s’apprête à céder son latéral droit Lorenz Assignon au VfB Stuttgart pour environ 15 millions d’euros. Un départ significatif pour un concurrent direct de l’OM en Ligue 1, qui voit l’un de ses piliers défensifs s’envoler vers la Bundesliga.

Selon les informations de Santi Aouna pour Foot Mercato, Rennes est sur le point de finaliser la vente de Lorenz Assignon au club allemand du VfB Stuttgart. Le transfert, estimé à environ 15 millions d’euros, représente une opération financière notable pour le club breton. Assignon, âgé de 24 ans, a été un élément clé de la défense rennaise cette saison, disputant 34 matchs et contribuant avec 4 buts et 5 passes décisives. Son départ constitue une perte importante pour Rennes, qui devra rapidement trouver un remplaçant à ce poste crucial.

Pour l’Olympique de Marseille, ce mouvement affaiblit un concurrent direct dans la course aux places européennes. Cependant, la somme perçue par Rennes pourrait leur permettre de renforcer leur effectif, maintenant ainsi la compétition au sommet du championnat. Ce transfert souligne les dynamiques du mercato estival, où les clubs doivent jongler entre la préservation de leurs talents et les opportunités financières offertes par le marché international.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme cette piste au milieu !

🚨EXCL:⚪️🔴🇫🇷 #Bundesliga |

🔐 Total agreement almost reached between VfB Stuttgart and Stade Rennais about a transfer of Lorenz Assignon.

❗️Little details are missing with the player

💰 Transfer fee: around €15m all-in

✅️ Rennes are now looking for a new replacement.… pic.twitter.com/fZFbmhese6

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 24, 2025