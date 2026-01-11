Mercato concurrents OM : Rennes s’offre une recrue à plus de 11M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais est en passe de valider sa première recrue du mercato d’hiver avec l’arrivée très probable du milieu offensif polonais Sebastian Szymanski en provenance de Fenerbahçe. Ce dossier, suivi de près en Ligue 1, devrait apporter de la créativité au cœur du jeu rennais.

Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais souhaite intensifier sa dynamique actuelle pour conforter sa place dans la course aux qualifications européennes. Le club breton s’active sur le marché des transferts afin de renforcer un collectif parfois jugé trop léger offensivement à l’approche de la seconde partie de saison.

Dans ce contexte, la piste menant à Sebastian Szymanski apparaît comme prioritaire pour les dirigeants rennais. Selon plusieurs sources, le club de Bretagne aurait avancé significativement dans les négociations avec Fenerbahçe pour le recrutement du milieu offensif de 26 ans.

Un accord imminent pour Szymanski, une première recrue pour Rennes

Acuerdo cercano entre Stade Rennes

y Fenerbahce por Sebastian Szymanski por 11 millones más bonus. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 11, 2026

Le transfert de Szymanski vers le Stade Rennais serait presque bouclé. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, les deux clubs seraient très proches d’un accord foncier autour d’un transfert estimé à environ 11 millions d’euros + bonus.

Ce profil, polyvalent offensivement — capable de jouer dans l’axe mais aussi sur les ailes — correspond aux attentes du club breton à la recherche de créativité derrière l’attaquant.

Actuellement sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2027, Szymanski n’est pas un titulaire indiscutable cette saison, ce qui pourrait faciliter son départ en ce mois de janvier.

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a encore été faite par les clubs, mais les indices convergent vers une conclusion rapide de ce dossier.

Sebastian Szymanski à Rennes pour 11M€ + bonus ?

Si l’opération se concrétise, il s’agira d’un renfort significatif pour les Rouge et Noir, capables d’offrir une meilleure variété offensive dans le schéma de jeu rennais. Le profil de Szymanski, international polonais (plus de 50 sélections), peut notamment apporter du liant entre le milieu et l’attaque, un secteur qui avait parfois manqué de percussion dans la première moitié de saison.

Du côté sportif, cela pourrait également signifier une montée en puissance du Stade Rennais dans la lutte pour les places européennes, renforçant la concurrence dans le haut de tableau de Ligue 1 pour cette saison 2025-2026.