Mercato concurrents OM : Rennes sous pression, deux pépites sur le départ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais traverse un hiver agité sur le front du mercato. Concurrent direct de l’OM en Ligue 1, le club breton fait face à de fortes convoitises autour de plusieurs jeunes cadres de son effectif. Après Jérémy Jacquet, courtisé par Chelsea, un autre dossier sensible concerne désormais Kader Meïté, ciblé par Al-Hilal.

Chelsea insiste pour Jérémy Jacquet, Rennes entre sérénité et vigilance

Pilier de la défense rennaise à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet est devenu l’un des dossiers majeurs de ce mercato hivernal. Titulaire indiscutable, le défenseur central s’est imposé comme une valeur sûre du Stade Rennais, attirant l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea.

Des propositions importantes ont été évoquées, avec une valorisation estimée à au moins 60 millions d’euros, preuve du statut pris par le natif de Bondy en Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, a tenu un discours mesuré, rappelant à la fois l’importance sportive du joueur et les contraintes économiques du marché.

« Personnellement, je n’ai pas de nouvelles de Chelsea (…) Sur le fait qu’il reste, je suis serein car il est content d’être ici et parce qu’il est important. Serein car je ne vois pas un joueur qui est déstabilisé par la situation. Après, le marché ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a une réalité économique sur laquelle je n’aurai pas toujours mon mot à dire. »

Une position claire, qui confirme la volonté rennaise de conserver son défenseur tout en restant lucide face à une éventuelle offre majeure.

Al-Hilal passe à l’action pour Kader Meïté, Rennes veut verrouiller

Parallèlement au dossier Jacquet, Rennes doit aussi gérer une situation délicate concernant Kader Meïté, attaquant de 18 ans considéré comme l’un des grands espoirs du club. Selon les informations de RMC Sport, révélées par le journaliste Fabrice Hawkins, Al-Hilal a accéléré ces derniers jours.

❗️L’ entraîneur d’Al-Hilal, Simone Inzaghi a déjà discuté avec Kader Meïté. L’Italien souhaite le convaincre de dire oui au projet porté par Al-Hilal. Le club est prêt à offrir plus de 40M€ bonus compris pour récupérer l’attaquant de 18 ans. Rennes veut le prolonger.… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 22, 2026



L’entraîneur du club saoudien, Simone Inzaghi, a déjà échangé directement avec Kader Meïté. L’Italien cherche à convaincre le jeune attaquant d’adhérer au projet ambitieux porté par Al-Hilal, prêt à frapper fort sur le plan financier. Le club serait disposé à proposer plus de 40 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher ses services.

Face à cette offensive, le Stade Rennais n’entend pas rester passif. Le club souhaite prolonger Meïté, afin de sécuriser son avenir et de poursuivre son développement en Ligue 1, dans un contexte sportif jugé plus favorable à sa progression.