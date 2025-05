Mercato concurrents OM : Un crack lyonnais vers le champion d’Angleterre ?

À l’aube du mercato estival, l’Olympique Lyonnais se retrouve dans une situation critique. Sous le coup d’une décision conservatoire de la DNCG depuis novembre, le club risque une relégation en Ligue 2 s’il ne parvient pas à réunir 80 millions d’euros dans les prochaines semaines. Chaque vente potentielle est donc scrutée de près, et le nom de Malick Fofana revient avec insistance. C’est dans ce contexte que Liverpool, champion d’Angleterre, s’intéresserait à Malick Fofana selon les informations de Sacha Tavolieri…

Malick Fofana, révélation de la saison lyonnaise serait donc envisagé comme un possible successeur de Luis Diaz par les Reds. Pour l’OL, cette potentielle vente pourrait représenter bien plus qu’un simple mouvement de mercato…

Pas une priorité… pour le moment…

Dans l’urgence économique qui pèse sur Lyon, Malick Fofana pourrait donc devenir une pièce maîtresse du plan de sauvetage financier. Bien qu’il ait mis quelques temps à s’adapter à la Ligue 1 lors de ses 6 premiers mois à l’OL, l’ailier belge supersonique réalise une deuxième saison plus qu’intéressante avec Lyon. En effet, auteur de 11 buts et 5 passes décisives, il s’est véritablement imposé comme l’un des leaders offensifs de l’attaque rhodanienne cette saison et voit donc logiquement des clubs prestigieux s’intéresser à lui. Bien que Fofana ne soit pas encore une priorité immédiate pour les Reds, comme l’évoque le journaliste Sacha Tavolieri, il pourrait bien le devenir si les Reds venaient vraiment à se séparer de leur ailier colombien, Luis Diaz.

🚨🚨💣 BREAKING ! LIVERPOOL EST INTÉRESSÉ PAR MALICK FOFANA ! 🤯❤️💙 Le club Anglais pense à lui pour remplacer Luis Diaz en cas de départ. Il n’est pas une priorité pour le moment. 👀🇧🇪 (@iThisMeansMore / @sachatavolieri) pic.twitter.com/8ZLtnKv3Mb — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 24, 2025

Si l’intérêt de Liverpool venait donc à se concrétiser, l’OL pourrait y voir une véritable bouffée d’oxygène financière. Fofana, considéré comme l’un des joueurs les plus bankable, pourrait rapporter une belle somme et aider à éviter la relégation administrative. Une décision difficile sur le plan sportif, mais peut-être vitale pour la survie du club…

