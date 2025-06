Mercato concurrents OM : un gros chèque va tomber au RC Lens !

Le RC Lens va encaisser une belle somme grâce au départ définitif de Kevin Danso à Tottenham. Le club anglais a levé l’option d’achat incluse dans le prêt du défenseur central.

C’est désormais officiel : Kevin Danso ne reviendra pas à Lens. Tottenham a confirmé ce samedi avoir levé l’option d’achat du défenseur autrichien, prêté cette saison par le club nordiste. L’information a été révélée par Fabrizio Romano, spécialiste du mercato.

Le montant total du transfert est estimé à 25 millions d’euros, bonus compris. Une belle opération financière pour le RC Lens, qui avait recruté Danso en 2021 en provenance d’Augsbourg pour moins de 6 millions d’euros. Titulaire indiscutable sous les ordres de Franck Haise puis de Will Still, Danso a su s’imposer en Premier League cette saison, convainquant les dirigeants des Spurs de miser sur lui sur le long terme.

Lens réalise là un joli coup comptable, dans un contexte où les clubs français doivent optimiser leurs ventes pour rester compétitifs. Reste à voir comment le club artésien compensera ce départ important sur le plan sportif.

