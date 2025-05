Mercato concurrents OM : Un gros départ annoncé du côté du LOSC?

Selon le Corriere Dello Sport, la Juventus envisage de confier son banc à Bruno Genesio pour la saison prochaine. L’actuel entraîneur du LOSC figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants turinois pour remplacer Igor Tudor.

La Juventus Turin prépare déjà l’après-Igor Tudor. Arrivé en cours de saison pour stabiliser un vestiaire sous tension, le technicien croate pourrait ne pas être conservé par les Bianconeri à l’issue de l’exercice en cours. D’après les informations du Corriere Dello Sport, Bruno Genesio fait partie des profils étudiés par les décideurs de la Vieille Dame.

Une cible inattendue mais pas dénuée de logique. Actuellement entraîneur du LOSC, Genesio a su relancer le club nordiste et le hisser dans la course à l’Europe. Son expérience en Ligue 1 (Lyon, Rennes) et sa capacité à tirer le meilleur de ses groupes, même dans un contexte budgétairement contraint, séduisent en Italie.

La Juventus apprécie notamment son sens tactique et son calme dans la gestion de la pression, dans un environnement aussi exigeant que celui de Turin. Il n’est pas encore question d’offre concrète, mais le nom de Genesio est bel et bien présent sur la short-list.En attendant une décision définitive du côté de la Juventus, le LOSC pourrait devoir s’activer pour anticiper un possible départ de son entraîneur, qui reste sous contrat mais suscite l’intérêt croissant de clubs à l’étranger.