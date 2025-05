Mercato concurrents OM : Un gros départ (presque) acté de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’histoire entre Thiago Almada et l’Olympique Lyonnais (OL) semble toucher à sa fin, selon les dernières informations relayées par Foot Mercato. Prêté gratuitement par Botafogo à l’OL l’hiver dernier, le milieu argentin devait initialement être transféré de manière définitive dans le Rhône. Cependant, la situation financière précaire du club lyonnais et les récents développements sportifs viennent bouleverser les plans.

Après une défaite 2-0 face à l’AS Monaco le week-end dernier, les espoirs de l’OL de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions se sont presque envolés. Actuellement septième de Ligue 1 avec trois points de retard sur Nice (4e), Lyon aurait besoin d’un miracle lors de la dernière journée – une victoire contre Angers combinée à des défaites de Nice, Lille et Strasbourg – pour espérer accrocher une place en C1.

Sans cette qualification, le club rhodanien se prive d’une manne financière cruciale pour redresser ses comptes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’OL affiche des pertes de 117 millions d’euros et une dette dépassant les 500 millions d’euros. Dans ce contexte, John Textor, le propriétaire américain du club, est contraint de revoir ses ambitions et de se séparer de certains actifs pour éviter une sanction plus lourde de la part de la DNCG ou même de l’UEFA, qui pourrait exclure Lyon des compétitions européennes au profit de clubs comme Brest ou Lens.

Thiago Almada, un transfert avorté

Arrivé en prêt gratuit de Botafogo – un autre club appartenant au groupe Eagle Football de John Textor – Thiago Almada était censé devenir un joueur clé de l’OL. Le plan initial prévoyait un transfert définitif cet été pour un montant de 27 millions d’euros. Mais sans les revenus de la Ligue des Champions, Lyon n’est plus en mesure de débourser une telle somme.

Selon le média brésilien Globo, Textor aurait élaboré un nouveau plan pour l’international argentin : le rapatrier temporairement à Botafogo afin qu’il participe à la Coupe du Monde des Clubs, organisée aux États-Unis cet été, avant de négocier un transfert vers un club étranger. Ce scénario permettrait à Eagle Football de maximiser la valeur d’Almada sur le marché des transferts tout en soulageant les finances de l’OL.

Cependant, le joueur lui-même ne serait pas particulièrement enthousiaste à l’idée de retourner au Brésil, même pour quelques semaines.

Retour à Botafogo avant un transfert pour Almada ?

L’avenir de Thiago Almada semble s’écrire loin de Lyon, dans un contexte où l’OL doit jongler avec ses ambitions sportives et ses contraintes financières. Alors que le club rhodanien lutte pour éviter une sanction administrative et redresser la barre, le départ probable de l’Argentin symbolise les défis d’un projet qui peine à trouver son équilibre.