Mercato concurrents OM : Un transfert pour l’OL de presque 30M€ dans les tuyaux ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le départ de Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais semble se préciser alors que plusieurs clubs européens suivent de près la situation du jeune attaquant. À 21 ans, le joueur formé à Lyon pourrait quitter son club formateur dès cet été, et Manchester United fait partie des prétendants intéressés.

Le club anglais, en quête de renforts offensifs, aurait reçu des informations récentes concernant le joueur, dont le contrat avec l’OL comporte une clause libératoire. C’est ce qu’a confirmé Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, dans sa dernière publication pour GiveMeSport. « Oui, mais ce n’est pas une clause facile », a-t-il expliqué. « Lyon insiste sur certaines conditions, donc ce n’est pas si simple. Quoi qu’il en soit, pour moi, c’est une affaire potentielle, car c’est un excellent joueur. »

Départ de Cherki vers United cet été ?

La clause évoquée pourrait atteindre 25 millions de livres sterling, soit environ 29 millions d’euros, un montant qui reste accessible pour plusieurs clubs de Premier League. Chelsea, Fulham et Borussia Dortmund ont déjà manifesté leur intérêt dans le passé. En janvier, le club allemand avait même formulé une offre de 19 millions de livres sterling, refusée par Lyon. Fulham, de son côté, avait tenté de recruter Cherki il y a un peu plus d’un an, sans succès.

En difficulté financière, l’OL ne s’opposerait pas à un départ du joueur si celui-ci décidait de changer d’air. John Textor, président du club, a reconnu publiquement que l’avenir de Cherki à Lyon restait incertain. Mis à l’écart en début de saison dernière à cause d’un désaccord contractuel, Cherki avait finalement prolongé d’un an pour réintégrer le groupe professionnel.

Cette saison, Rayan Cherki affiche un bilan de huit buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces statistiques confirment son potentiel, ce qui attire logiquement l’attention de clubs européens majeurs. L’international français junior pourrait ainsi faire l’objet d’une nouvelle offensive de clubs étrangers dès l’ouverture du prochain mercato estival.