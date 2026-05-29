Mercato concurrents OM : Une première grosse vente à 20/25M€ pour Lyon ?

L’Olympique Lyonnais pourrait rapidement lancer son mercato estival avec le départ de Tanner Tessmann. Le milieu américain dispose de plusieurs pistes en Europe, tandis que l’OL cherche à rééquilibrer sa situation financière avant le passage devant la DNCG.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Venise, Tanner Tessmann a progressivement gagné du terrain au sein du collectif lyonnais. Sous les ordres de Paulo Fonseca, le milieu américain a franchi un cap lors de la saison 2025-2026. Le joueur de 24 ans a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, dont 28 comme titulaire.

Après une première année d’adaptation plus discrète, l’international américain a profité des mouvements de l’effectif pour s’imposer dans l’entrejeu rhodanien. Sa régularité et son volume de jeu ont attiré plusieurs formations étrangères à l’approche du mercato.

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La Premier League toujours attentive au dossier Tessmann

Selon les informations du journaliste portugais Pablo Oliveira, plusieurs clubs suivent toujours la situation de Tanner Tessmann. En Angleterre, Leeds United, Brentford et Everton surveillent le dossier. En Allemagne, Fribourg reste également intéressé. Enfin, l’Ajax Amsterdam figure aussi parmi les prétendants annoncés.

L’Olympique Lyonnais espérerait récupérer entre 20 et 25 millions d’euros grâce à une vente cet été. Une somme élevée au regard de la valeur marchande actuellement estimée du joueur. Toutefois, le contexte financier du club pousse les dirigeants lyonnais à envisager plusieurs départs importants durant ce mercato.

Lyon doit vendre avant la DNCG

Même si la situation économique de l’OL apparaît moins critique que l’été précédent, le club doit encore générer des liquidités pour rassurer la DNCG. Dans ce contexte, le départ de Tanner Tessmann semble de plus en plus probable.

Le milieu américain aurait déjà pu quitter Lyon durant le mercato hivernal. Cependant, aucun accord définitif n’avait été trouvé avec les clubs intéressés. Sous contrat jusqu’en 2029, il conserve aujourd’hui une belle cote sur le marché européen.

Par ailleurs, l’absence de Tanner Tessmann de la sélection américaine pour la Coupe du monde ne devrait pas favoriser une hausse de sa valeur dans les prochaines semaines. Malgré cela, son profil reste recherché, notamment en Premier League. L’Olympique Lyonnais pourrait ainsi boucler sa première grosse vente avant même l’ouverture complète du marché estival.