Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Longtemps courtisé par l’Olympique de Marseille à l’été 2025, Edon Zhegrova pourrait retrouver la Ligue 1 dès janvier. En manque de temps de jeu à la Juventus, l’ancien ailier du LOSC envisagerait un départ lors du mercato hivernal. Selon la presse italienne, l’AS Monaco suit attentivement sa situation, mais devra composer avec la concurrence d’Al-Ittihad.

Le passage d’Edon Zhegrova à la Juventus pourrait être plus court que prévu. Recruté en septembre 2025 pour 14,3 millions d’euros hors bonus, l’international kosovar de 27 ans ne parvient pas à s’imposer comme titulaire dans l’équipe de Luciano Spalletti.

Une situation qui pourrait provoquer un mouvement dès janvier prochain.

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Monaco à l’affût, Al-Ittihad également intéressé

Selon Nicolò Schira, journaliste de Tuttosport, Zhegrova souhaiterait obtenir davantage de temps de jeu. Mais la forte concurrence offensive à Turin, notamment avec les retours attendus de Francisco Conceição et Kenan Yildiz, complique ses perspectives.

La Juventus pourrait donc envisager une vente afin de récupérer des fonds pour renforcer son effectif.

Toujours selon le quotidien italien, l’AS Monaco surveille la situation de l’ancien Lillois. Le club de la Principauté recherche un ailier droit capable de s’intégrer dans le système de Filipe Luís.

Mais la concurrence s’annonce sérieuse. Al-Ittihad, déjà intéressé l’été dernier, pourrait revenir à la charge. Le Beşiktaş a également été évoqué, même si cette piste semble désormais moins avancée.

À ce stade, aucun accord n’est annoncé concernant un éventuel transfert.

Une ancienne priorité du mercato marseillais

Le nom de Zhegrova rappelle forcément un dossier mouvementé à Marseille.

À l’été 2025, Pablo Longoria et Medhi Benatia s’étaient intéressés à l’ailier kosovar, alors sous contrat avec Lille. Mais la Juventus avait finalement remporté la mise dans les dernières heures du mercato.

Nous étions notamment revenus sur les explications de Zhegrova concernant son choix de rejoindre Turin plutôt que Marseille↗.

Depuis, son aventure italienne n’a pas répondu aux attentes. Dès juin dernier, nous évoquions déjà la volonté de la Juventus de se séparer de plusieurs recrues offensives, dont Zhegrova↗.

Un retour à l’OM ne fait toutefois pas partie des pistes actuellement évoquées par la presse italienne. Avec ses contraintes financières et son mercato encadré, Marseille dispose de marges de manœuvre limitées.