Mercato OM : La Juventus fait le ménage et veut exfiltrer deux anciennes cibles marseillaises…

La Juventus n’a pas réussi à décrocher une place en Ligue des Champions à l’issue de cette saison. Une grosse déception qui devrait pousser le club à réaliser de nombreux changements dans l’effectif turinois. Plusieurs joueurs devraient être sur le marché dont quelques-uns qui ont intéressé l’OM par le passé.

En Italie, le mercato estival a à peine ouvert ses portes que certains s’activent lourdement. Tandis que le Milan AC s’est séparé de son entraîneur Massimiliano Allegri et de plusieurs membres de la direction (le directeur général, le directeur technique et le directeur sportif), la Juventus s’est semble-t-il inspirée de son voisin milanais.

Un recrutement offensif raté

Le club turinois n’a pas atteint ses objectifs et n’a décroché qu’une place en Ligue Europa. Un échec au vu des ambitions du club. Une désillusion aux lourdes conséquences puisque le directeur général de la Juventus, Damien Comolli a quitté ses fonctions de directeur général.

Un départ en interne qui devrait s’accompagner de nombreux mouvements au sein de l’effectif. L’attaque cristalise les critiques. Après avoir axé son recrutement sur le front offensif l’été dernier, aucun des joueurs recrutés sur le front offensif n’ont donné satisfaction.

Loïs Openda, Jonathan David et Edon Zhegrova ont réalisé une saison très loin des attentes. David a été l’attaquant le plus prolifique avec 8 buts et 5 passes décisives en 46 matchs. De leur côté, Openda et Zhegrova ont cumulé seulement deux buts à eux deux.

David et Zhegrova, deux joueurs suivis par l’OM par le passé

Des échecs qui ont lourdement handicapé la saison turinoise. Selon le Corriere dello Sport, les trois attaquants ainsi que Joao Mario pourraient partir. Leur faible apport a été préjudiciable et leur saison ratée devrait les pousser à trouver un nouveau club. Loïs Openda a été annoncé du côté de Monaco par La Stampa.

Jonathan David et Edon Zhegrova de leur côté, sont deux joueurs qui ont été convoités ces dernières saisons par l’Olympique de Marseille. Mais les difficultés financières rendent ces pistes très peu probable. L’OM attend de connaître son avenir européen avant de défendre son lourd déficit devant la DNCG.

Des pistes intéressantes mais sûrement trop chères

Ces deux pistes devraient représenter un montant trop important pour le club marseillais mais d’autres clubs sont sur le coup. Zhegrova serait notamment suivi par Trabzonspor selon Transferfeed.

La Juventus ne conserve que Jérémie Boga dont l’option d’achat devrait être levée auprès de Nice. Le club turinois s’active aussi pour renforcer son attaque notamment avec le nom d’Alexander Sorloth selon de nombreux médias italiens.

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Malgré ces échecs de recrutement et ces joueurs qui pourraient représenter de belles opportunités pour l’OM, la situation financière semble trop handicapante pour y croire pour le moment.

Clarence Maillefaud