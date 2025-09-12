Mercato OM : Zhegrova explique son choix !

Arraché des mains de l’OM dans les dernières heures du mercato, Edon Zhegrova a finalement posé ses valises à la Juventus. Présenté ce jeudi à Turin, l’international kosovar a expliqué son choix, évoquant le projet du club italien et sa détermination à s’imposer, au grand regret de l’OM qui espérait l’attirer.

Arraché dans les toutes dernières heures du mercato, le feuilleton Edon Zhegrova a laissé un goût amer du côté de l’OM. Longtemps en contacts avancés avec Marseille, l’ancien ailier du LOSC a finalement pris la direction de Turin. Présenté officiellement ce jeudi à la Juventus, aux côtés de Loïs Openda, l’international kosovar a livré ses premières impressions.

« Le club et le projet » : Zhegrova s’explique sur son choix

Face à la presse italienne, Edon Zhegrova a tenu à clarifier les raisons de son départ vers la Serie A, malgré l’intérêt appuyé de l’Olympique de Marseille. « Je suis très heureux et fier d’être à la Juve. Les retours de ces premiers jours sont positifs. Est-ce David qui m’a convaincu ? Le club et le projet. Et puis, bien sûr, je connais aussi David. Je sais que l’équipe a beaucoup de qualité et c’est pourquoi je l’ai choisie », a-t-il expliqué, en référence à son coéquipier David Comolli, acteur clé du dossier turinois.

Zhegrova a également reconnu avoir connu « des moments difficiles » sur le plan physique ces derniers mois, mais il se veut optimiste pour la suite : « Je pense que cette équipe veut gagner chaque match. Nous n’en sommes qu’au début, alors nous allons prendre les choses match par match ».

Letang a préféré envoyé Zhegrova à la Juve…

Pour l’OM, qui avait fait de l’ailier kosovar l’une de ses priorités offensives, l’issue est forcément une déception. Le club phocéen espérait boucler son arrivée afin d’offrir à Roberto De Zerbi une arme supplémentaire aux côtés de Mason Greenwood. Finalement, la Juventus a su séduire le joueur avec un projet ambitieux et une place dans une équipe en reconstruction mais aussi grâce au jeu du président du LOSC…