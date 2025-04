Mercato ex OM : C’est officiel pour Gerson !

Le Clube de Regatas do Flamengo a officialisé, mardi 8 avril, la prolongation de contrat de Gerson, ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, désormais lié au club brésilien jusqu’en 2030. Initialement, son contrat courait jusqu’en 2027. Cette nouvelle entente s’inscrit dans une stratégie de continuité autour des joueurs majeurs de l’effectif.

Revenu à Flamengo en 2023 pour un deuxième passage, Gerson s’est imposé comme un pilier du groupe. Le milieu de terrain, qui porte le numéro 8, totalise 238 matchs, 18 buts et 30 passes décisives sous les couleurs du club carioca. Il a été un acteur central des grandes conquêtes de l’équipe ces dernières années.

Gerson avait notamment participé aux victoires de la Copa Libertadores 2019, des Championnats du Brésil 2019 et 2020, ainsi qu’à la récente Copa do Brasil 2024. Il a également contribué aux succès dans les compétitions régionales comme les championnats d’État, les Supercoupes et la Recopa Sul-Americana.

Gerson prolonge jusqu’en 2030 avec Flamengo !

HA! HA! HA! HA! HA! O GERSON FICA!🃏

Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos!🖋️#CRF pic.twitter.com/B4Ubxtic4X — Flamengo (@Flamengo) April 8, 2025

Dans son communiqué, Flamengo souligne l’importance de ce renouvellement dans la stratégie globale du club. « La prolongation du contrat renforce l’engagement du club à maintenir une base forte et gagnante, en plus de représenter une autre étape dans l’appréciation des athlètes identifiés aux fans et à l’histoire rouge et noir. »

Cette décision marque la volonté de Flamengo de stabiliser son effectif autour de joueurs expérimentés, ayant un fort lien avec le club et ses supporters. À 27 ans, Gerson représente une figure familière et respectée par les supporters, symbole de l’ambition sportive du club sur la scène nationale et continentale.

Cette prolongation confirme également la bonne intégration de l’ancien Marseillais dans un effectif compétitif, et la reconnaissance de son apport technique et tactique. Flamengo continue de miser sur la continuité pour rester au plus haut niveau du football brésilien et sud-américain.