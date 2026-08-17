Mercato ex OM : Encore un joueur rapidement exfiltré qui va rapporter un gros chèque à son club !

Passé brièvement par l’Olympique de Marseille en 2025, Amar Dedic pourrait être au cœur d’un transfert important cet été. Selon Sky Sports, Newcastle devrait débourser 35 millions d’euros pour recruter le latéral bosnien de Benfica, un an après son passage peu concluant à l’OM.

Seulement dix matches de Ligue 1 avec l’OM

Le parcours d’Amar Dedic rappelle à quel point une trajectoire peut rapidement évoluer après un passage compliqué à Marseille. Prêté à l’OM en février 2025, le latéral bosnien n’avait disputé que dix rencontres de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

Capable d’évoluer comme piston droit ou gauche, Dedic avait pourtant plusieurs possibilités pour trouver du temps de jeu. Mais la concurrence dans les deux couloirs, puis le retour de Marseille à une défense à quatre dans le sprint final, avaient considérablement réduit son utilisation.

Son profil très offensif correspondait moins à cette nouvelle organisation et son aventure en Ligue 1 avait finalement pris fin après quelques mois seulement.

Le joueur a ensuite poursuivi sa carrière loin de Marseille plus précisément à Benfica et s’est relancé au point d’attirer aujourd’hui un club de Premier League.

Newcastle prêt à investir 35 millions d’euros

Selon Sky Sports, Newcastle devrait désormais recruter Amar Dedic en provenance de Benfica pour un montant de 35 millions d’euros. Le Bosnien devrait s’engager avec les Magpies jusqu’en 2031.

À bientôt 24 ans, Dedic dispose également d’une solide expérience internationale avec la Bosnie-Herzégovine.

Ce transfert potentiel met en lumière le parcours d’un joueur rapidement reparti de l’OM, avant de parvenir à relancer sa carrière et à retrouver une forte valeur sur le marché.

Son profil n’avait pas réussi à s’imposer durablement à Marseille, notamment en raison du contexte tactique et de la concurrence. Quelques mois plus tard, Amar Dedic se retrouve pourtant au centre d’une opération estimée à 35 millions d’euros, preuve d’une progression rapide depuis son passage sur la Canebière.