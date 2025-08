Mercato ex OM : Florian Thauvin de retour en Ligue 1, c’est fait !

C’est fait : Florian Thauvin revient en Ligue 1. Le RC Lens a trouvé un accord total avec l’Udinese pour le transfert de l’ailier français, révélé ce week-end par L’Équipe. Montant de l’opération : environ 6 millions d’euros, pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le club italien.

À 32 ans, le champion du monde 2018 va signer un contrat de trois saisons, jusqu’en 2028, avec les Sang et Or, où il aura un rôle central à jouer dans le nouveau projet lensois. Thauvin est attendu ce mardi soir dans le Nord de la France, et sa visite médicale est prévue mercredi avant la signature officielle.

Ancien cadre de l’OM et ex-joueur de Bastia, Thauvin fait son grand retour dans l’Hexagone après une aventure en Serie A. Il rejoint une Ligue 1 marquée cet été par les retours d’autres champions du monde comme Olivier Giroud à Lille ou Paul Pogba à Monaco.

Du côté de Lens, on se félicite de ce renfort d’expérience. Le directeur sportif Jean-Louis Leca, proche de Thauvin, a largement contribué à le convaincre. L’international tricolore devrait apporter leadership, créativité et expérience dans un vestiaire jeune et ambitieux.

Le Stade Bollaert s’apprête à retrouver une star du football français : le plus gros coup du mercato estival lensois est lancé.