Mercato ex OM : Le drôle de rebond pour Valbuena !

Ancien attaquant de l’OM, Valbuena aura fait vibrer le Vélodrome plus d’une fois. À 40 ans, le joueur devrait retourner à l’Olympiakos, qu’il a quitté il y a deux ans, afin d’évoluer avec la réserve, pour ce qui semble être son dernier défi en tant que footballeur pro.

Valbuena aura laissé des souvenirs inoubliables lors de son passage à l’OM. Resté huit ans dans le Sud de la France, son départ aura cependant été marqué par sa décision de rejoindre l’OL, éternel rival de Marseille. Une décision qui lui avait valu un accueil glaçant lors de son retour au Vélodrome avec ses nouvelles couleurs. Mais bien des années après, Valbuena semble avoir trouvé un train de vie en Grèce, et plus précisément à Athènes.

Après une saison sous les couleurs d’Athènes Kallithea, le joueur de 40 ans pourrait tenter un nouveau et ultime défi. Malgré une saison pleine où il aura inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives, il n’aura pas pu empêcher la descente du club en D2 et partira donc libre cet été. Cependant, ” Petit Vélo” aurait déjà trouvé son point de chute selon l’Équipe : un retour à l’Olympiakos, deux ans après avoir quitté le club.

Une reconversion déjà trouvée pour Valbuena !

En effet, Valbuena pourrait revenir à l’Olympiakos, club où il sera resté quatre saisons entre 2019 et 2023. De retour au Pirée, l’attaquant français évoluera cependant avec l’équipe réserve, qui figure en D2 grecque. Il retrouvera là-bas Rémy Cabella, transféré cet été dans le club. Un dernier défi donc pour l’ancien international Français, qui semble d’ailleurs déjà avoir trouvé sa voie pour sa carrière d’après-footballeur.

Lui qui a fondé la « Valbuena Academy », une académie pour jeunes joueurs située à Athènes, devrait donc rejoindre le staff du club grec à la fin de la saison. Là-bas, il y aura un rôle d’encadrement des jeunes, afin de leur apporter son expérience. Un rôle qui le motive, lui qui avait parlé de son académie l’été dernier lors d’un entretien pour France Football. « Le but, c’est de transmettre aux jeunes du coin les valeurs de travail mais aussi de plaisir. C’est aussi pour ça que je suis revenu à Athènes, pour passer plus de temps auprès d’eux ».