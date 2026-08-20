Mercato ex OM : nouveau coup dur pour Bamba Dieng, sa visite médicale fait encore capoter un transfert !

Bamba Dieng ne rejoindra finalement pas la Lazio. Selon Fabrizio Romano, l’ancien attaquant de l’OM n’a pas obtenu le feu vert à l’issue de ses tests médicaux, entraînant l’annulation de l’accord alors qu’il était libre de tout contrat. Un scénario qui rappelle forcément son transfert avorté à Nice lorsqu’il évoluait encore à Marseille.

L’accord avec la Lazio annulé après la visite médicale

Nouvel épisode compliqué dans la carrière de Bamba Dieng. Libre de tout contrat, l’ancien attaquant de l’OM devait rejoindre la Lazio, mais l’opération a finalement été stoppée.

Selon Fabrizio Romano, le club italien n’a pas donné son feu vert après les examens médicaux passés par le joueur.

« Bamba Dieng ne rejoindra pas la Lazio en tant qu’agent libre, car il n’y a pas de feu vert suite aux tests médicaux. Accord annulé. »

À ce stade, le journaliste italien ne donne pas davantage de précisions sur la nature exacte du problème ayant conduit à l’échec de l’opération.

Le transfert est donc annulé et Bamba Dieng reste disponible sur le marché.

Un précédent marquant lorsqu’il jouait à l’OM

Cette situation rappelle forcément un épisode bien connu des supporters marseillais. À l’été 2022, alors qu’il appartenait encore à l’Olympique de Marseille, Dieng avait été tout proche de rejoindre Nice. L’opération avait finalement capoté après sa visite médicale, avant que le joueur ne poursuive sa carrière loin de la Côte d’Azur.

Plusieurs années plus tard, le scénario se répète donc pour l’attaquant sénégalais.

Cette fois, le contexte est différent puisque Bamba Dieng est libre et ne dépend d’aucun accord entre clubs. Mais l’issue est similaire : une arrivée annoncée qui ne se concrétise pas après les tests médicaux.

L’ancien Marseillais doit désormais repartir à la recherche d’un nouveau projet. À ce stade, aucune nouvelle destination n’est annoncée après l’échec de son arrivée à la Lazio.