Mercato ex OM : Officiel pour Rémy Cabella !

Rémy Cabella ne portera plus le maillot du LOSC la saison prochaine. En fin de contrat en juin, le milieu offensif a officialisé son départ du club nordiste ce week-end, dans un message publié sur son compte Instagram. Arrivé à Lille à l’été 2022, l’ancien joueur de l’OM et de Saint-Étienne met un terme à une aventure de trois saisons sous les couleurs des Dogues.

L’annonce de Cabella intervient alors que le LOSC est encore en course pour une qualification en Ligue des champions. Titulaire à plusieurs reprises lors de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, l’international français a participé à la dynamique collective de son équipe cette saison. Il pourrait quitter Lille avec une place européenne à la clé, en fonction des résultats lors des dernières journées de Ligue 1.

Dans sa publication, le joueur de 34 ans a tenu à remercier l’ensemble du club pour son soutien et son accompagnement : “Je ne sais pas comment vous remercier pour ces trois belles années avec vous et pour tout l’amour que vous m’avez donné ! J’ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même (…) C’est avec le cœur lourd et beaucoup d’émotions que je vous dis au revoir.”

Cabella, une possible destination en Grèce

D’après les informations du journal L’Équipe, Rémy Cabella pourrait poursuivre sa carrière en Grèce, où il serait en discussions avancées avec l’Olympiakos. Le club du Pirée, habitué aux compétitions européennes, pourrait représenter une dernière belle opportunité pour l’ancien international tricolore.

Dans son message d’adieu, Cabella a également adressé un mot particulier à ceux qui l’ont accompagné au quotidien : “Encore MERCI au Président, aux dirigeants, à tous mes coéquipiers, aux staffs, à tous ceux qui supportent mes bêtises au quotidien (Médical, Performance, Nutritionniste, Intendant, Restauration) et à tous les supporters !! Il est temps pour moi de connaître une nouvelle expérience et de vivre de nouvelles émotions.”

Après plus de 70 matchs disputés avec le LOSC, Cabella s’apprête à tourner une page de sa carrière. Son avenir devrait se préciser dans les prochaines semaines.

