Mercato : Manchester United fait une offre 70M€ pour cet attaquant ?

Une information en provenance d’Angleterre attire l’attention. Selon The Guardian, Manchester United aurait transmis une offre de 70 millions d’euros à Brentford pour s’attacher les services de Bryan Mbeumo, international camerounais de 25 ans.

Le club londonien, qui valorise son joueur à hauteur de 75 millions d’euros, se montre pour l’instant inflexible. La comparaison est d’ailleurs faite avec Matheus Cunha, pour lequel les Red Devils ont récemment déboursé 73 millions d’euros, ce qui fixe le barème actuel pour les attaquants performants de Premier League.

United va encore beaucoup dépenser cet été…

Auteur d’une saison aboutie avec 20 buts et 9 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, Mbeumo est l’un des éléments les plus en vue sur le marché estival. Sa polyvalence (ailier droit, deuxième attaquant ou meneur excentré) et son efficacité en font un profil particulièrement recherché.