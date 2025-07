Mercato : Officiel, cette éphémère piste de l’OM rejoint l’équipe B du Barça !

Roony Bardghji, un temps pisté par la cellule de recrutement marseillaise, l’ailier suédois de 19 ans a finalement pris la direction de la Catalogne, où il s’est engagé avec le FC Barcelone. L’annonce officielle est tombée ce lundi : le joueur formé au FC Copenhague s’est engagé pour quatre saisons avec le club blaugrana, soit jusqu’en juin 2029.

Le jeune international U21 suédois débutera son aventure espagnole avec le Barça Atlètic, la réserve du club catalan. Ce choix s’inscrit dans une stratégie progressive du Barça, qui mise régulièrement sur ses jeunes talents pour ensuite les intégrer à l’équipe première.

Du côté de Marseille, la piste Roony Bardghji avait été activée il y a plusieurs semaines. Le joueur, auteur de 7 buts en 21 matches de Superliga danoise cette saison, intéressait particulièrement le staff olympien pour sa polyvalence offensive et son profil percutant. Toutefois, selon plusieurs sources proches du dossier, le club phocéen n’a pas donné suite à ce dossier. En cause, des doutes sur l’état du genou du joueur, déjà touché à plusieurs reprises ces derniers mois. Ce facteur médical aurait refroidi la direction sportive de l’OM, qui a finalement décidé de se retirer de la course.

A lire : Mercato OM : La tuile pour Paixao !

L’OM avait des doutes sur son genou

Roony Bardghji signe au FC Barcelone 💫 L’international espoir suédois formé à Malmö puis Copenhague s’engage pour 4 ans avec les Blaugranas a annoncé la réserve du club ✍️ pic.twitter.com/4KbjoUUsVy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 14, 2025

Avec ce transfert au FC Barcelone, Bardghji poursuit son ascension dans le football européen. Repéré très jeune pour ses qualités techniques et sa vision du jeu, il tentera désormais de s’imposer dans l’un des environnements les plus exigeants du continent. Reste à savoir si l’OM ne regrettera pas de ne pas avoir tenté le pari malgré les incertitudes physiques.