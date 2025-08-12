Mercato OL : Ca bouge encore à Lyon, nouveau renfort offensif !

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais poursuit son mercato offensif. En plus de Pavel Šulc, les dirigeants lyonnais ont trouvé un accord avec le Sparta Prague pour le prêt du jeune international tchèque Adam Karabec, assorti d’une option d’achat. Le milieu offensif doit passer sa visite médicale ce mardi.

Accord conclu et visite médicale programmée

Selon Sky Sport Allemagne, l’Olympique Lyonnais a scellé un accord avec le Sparta Prague pour le prêt d’Adam Karabec, assorti d’une option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros. Le joueur, âgé de 22 ans, est attendu ce mardi pour effectuer la traditionnelle visite médicale préalable à l’officialisation du transfert.

Profil du joueur : polyvalent et prometteur

Milieu offensif capable d’évoluer sur les ailes, Karabec est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la jeune génération tchèque. Formé au Sparta Prague, il totalise de nombreuses sélections avec les équipes de jeunes nationales.

Un renfort stratégique pour Fonseca

Le staff lyonnais conduit par Paulo Fonseca recherche activement des solutions offensives pour renouveler et densifier son effectif. Adam Karabec arrive dans cette logique, en rotation dans l’axe ou sur un côté, apportant créativité et flexibilité tactique

A lire aussi: Ligue 1 : Rongier annonce la couleur avant ses retrouvailles avec l’OM