Mercato OL : Lyon attend un énorme chèque !

Prisée par plusieurs géants européens, la pépite de l’Olympique Lyonnais Malick Fofana suscite une vive concurrence en Premier League. Alors que l’OL affiche ses ambitions financières, Arsenal et Liverpool avancent leurs pions dans un duel qui pourrait rapidement s’intensifier.

Une cote en forte hausse

L’Olympique Lyonnais a placé le curseur haut : la direction lyonnaise espère un transfert aux alentours de 60 millions d’euros pour son ailier belge de 20 ans, formé à La Gantoise et sous contrat jusqu’en 2028 .

Dans un contexte économique tendu – menaces de relégation, déficit financier – le club estime vital de valoriser au maximum ses atouts .

Arsenal et Liverpool en embuscade

Selon les médias, Arsenal et Liverpool font partie des principaux clubs intéressés. Arsenal aurait déjà exploré la piste, notamment en alternative à Nico Williams, tandis que Liverpool envisagerait Fofana comme remplaçant potentiellement de Federico Chiesa, avec une place à gagner dans un futur schéma offensif .

D’autres clubs en concurrence

Fofana ne fait pas qu’attirer l’attention anglaise : le Bayern Munich, Chelsea, Naples, Juventus, voire Nottingham Forest, seraient également sur le dossier .

Même si Everton aurait déjà formulé une offre avoisinant les 36 millions d’euros bonus inclus, l’OL souhaite rester ferme, avec un montant exigé supérieur.

Le joueur garde la tête froide

Malick Fofana ne se laisse pas distraire par l’agitation autour de lui. Questionné sur les rumeurs, le joueur a affirmé vouloir rester concentré sur sa performance avec Lyon, affirmer son talent cette saison et laisser les discussions venir à lui plus tard.

