Mercato : Fabrizio Romano confirme l’arrivée de cet ancien flop de l’OM dans un club de Textor !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Joaquin Correa, devrait prendre la direction du Brésil. Selon plusieurs sources concordantes, l’Argentin de 30 ans est sur le point de s’engager avec Botafogo, club appartenant à John Textor, également propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

Peu utilisé cette saison par l’Inter Milan, Correa n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif lombard après un passage mitigé à Marseille. Avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions de Serie A, l’attaquant n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Il s’apprête donc à relever un nouveau défi pour tenter de relancer sa carrière.

⚪️⚫️🇧🇷 Joaquin ‘Tucu’ Correa, on the verge of joining Botafogo as free agent for FIFA Club World Cup.

Deal in place, as @MatteMoretto reports. Just waiting on final details. pic.twitter.com/g7iOG61m80

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025