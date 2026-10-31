Déjà privé de Pavel Šulc pour plusieurs mois, l’OL pourrait également perdre Tyler Morton sur une longue période. Le milieu anglais souffre d’une pubalgie et doit prochainement consulter un spécialiste afin de déterminer la suite de son traitement.

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La situation de Tyler Morton inquiète à Lyon. D’après les informations rapportées par Foot Mercato, le milieu de terrain anglais est amoindri par une pubalgie qui affecte ses performances. Il était notamment apparu en souffrance lundi dernier lors de la défaite de l’OL contre le PSG (2-0). Une intervention chirurgicale n’est pas écartée par le club rhodanien. Le staff médical doit encore étudier les différentes possibilités, tandis que le joueur va consulter un spécialiste pour déterminer s’il doit être opéré ou poursuivre le protocole actuellement mis en place.

Tyler Morton va consulter un spécialiste

Interrogé avant la réception d’Angers dimanche à 17h15, Paulo Fonseca↗ a expliqué que le département médical cherchait la solution la plus adaptée pour son joueur. L’entraîneur lyonnais a également confirmé que la durée d’indisponibilité potentielle de Morton pouvait être importante.

S’il y a un risque d’absence longue ? Oui.

Une décision entre opération et protocole actuel

Selon Paulo Fonseca↗, le rendez-vous médical permettra de trancher entre deux options. L’OL devra choisir entre une chirurgie et la poursuite du protocole suivi actuellement par le milieu anglais, sans qu’une durée précise d’absence ne soit encore annoncée. Cette incertitude intervient alors que le club lyonnais a déjà enregistré la longue indisponibilité de Pavel Šulc, absent pour quatre mois en raison d’une blessure au ménisque. La situation de Morton doit désormais être précisée après sa consultation auprès du spécialiste.