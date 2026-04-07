Concurrents OM : Plus de peur que de mal pour ces deux joueurs clés de Fonseca !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Touchés face à Angers, Corentin Tolisso et Pavel Šulc ont suscité l’inquiétude du côté de Lyon. Mais les premières nouvelles se veulent rassurantes, dans un contexte sportif toujours délicat pour les Gones.

Lyon freiné, mais des cadres sous surveillance

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Si l’actualité de l’Olympique de Marseille reste scrutée de près dans la course en Ligue 1, celle de son concurrent direct, l’Olympique Lyonnais, attire également l’attention. Opposé à Angers SCO, Lyon a concédé un nouveau match nul frustrant, prolongeant une série noire avec neuf rencontres sans victoire toutes compétitions confondues.

Dans ce contexte tendu, les sorties sur blessure de Corentin Tolisso et Pavel Šulc ont logiquement inquiété. Le milieu tchèque, récemment revenu de blessure, a dû céder sa place dès la 55e minute après une gêne musculaire à la cuisse gauche. Quelques minutes plus tard, Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, quittait lui aussi ses partenaires, remplacé par Rachid Ghezzal.

Paulo Fonseca se veut rassurant

En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca a livré des éléments précis sur l’état de ses joueurs. Concernant Pavel Šulc, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a expliqué : « il restait sur 2 matchs internationaux, avec beaucoup de temps de jeu », avant d’ajouter : « Il ne s’est pratiquement pas entraîné, on va voir ce problème avec le staff médical. »

Pour Corentin Tolisso, la prudence était également de mise. « Il était douteux jusqu’à notre arrivée ici, en raison d’un petit problème musculaire. Il avait fait un traitement et était prêt à jouer, mais j’ai senti quand il a frappé en deuxième mi-temps qu’il y avait un petit problème, et il valait mieux arrêter là, parce que nous voulons éviter les risques en ce moment », a détaillé le technicien portugais.

Des propos corroborés par le principal intéressé, qui a lui-même indiqué après la rencontre que son état n’inspirait pas d’inquiétude majeure. Un soulagement relatif pour Lyon, qui devra rapidement se relancer en championnat, tandis que l’Olympique de Marseille reste en embuscade dans la hiérarchie de Ligue 1.