OL – OM (2-3) : la grosse colère froide de Paulo Fonseca !

Battu dimanche soir au Vélodrome (3-2), l’Olympique Lyonnais a quitté Marseille avec frustration. En conférence de presse, Paulo Fonseca a affiché une colère contenue, visant notamment l’arbitrage après un but refusé à Corentin Tolisso. Une réaction forte au terme d’un choc intense de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille.

Dimanche, l’Olympique de Marseille a pris le dessus sur l’OL (3-2) au terme d’un match engagé de Ligue 1, disputé dans une ambiance électrique au stade Vélodrome. Un succès important pour l’OM, mais qui a laissé un goût amer au camp lyonnais.

Fonseca très remonté contre l’arbitrage



À son arrivée en conférence de presse, Paulo Fonseca a immédiatement donné le ton : « Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien. Que dire… La meilleure équipe a perdu aujourd’hui ».

Relancé, l’entraîneur portugais a insisté : « La meilleure équipe a perdu aujourd’hui. On a marqué trois buts aujourd’hui ». Avant d’ajouter, visiblement marqué : « J’ai été sanctionné neuf mois, je ne veux rien dire. »

La colère de Paulo Fonseca visait principalement l’arbitre Jérôme Brisard, qui a refusé le but du 2-0 à Corentin Tolisso pour une position de hors-jeu signalée après intervention de l’assistance vidéo. « C’est impossible de me convaincre qu’il y a hors jeu. Mais c’est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l’analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match. » Le technicien lyonnais a quitté la salle dans la foulée.

Un succès précieux pour l’OM

Sur le terrain, l’Olympique de Marseille a su faire la différence pour s’imposer dans ce choc de Ligue 1. Cette victoire permet à l’OM de consolider sa dynamique en championnat, au terme d’un match marqué par l’intensité et des décisions arbitrales contestées.

Du côté lyonnais, cette défaite à Marseille laisse des regrets, notamment autour de l’action litigieuse impliquant Corentin Tolisso. Mais officiellement, aucune réserve n’a été évoquée après la rencontre.