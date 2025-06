OM / LFP – Canal+ jette l’éponge : Maxime Saada tire à boulets rouges sur la stratégie de la LFP

Dans un contexte de grande incertitude autour de la commercialisation des droits TV de la Ligue 1, Maxime Saada, président du groupe Canal+, a officialisé le retrait de son groupe des négociations avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). Dans un entretien accordé au journal l’Equipe il évoque sans détour un “rendez-vous manqué” et un climat d’incertitudes qui rend, selon lui, toute collaboration impossible à ce stade.

“C’est un rendez-vous manqué, Canal+ jette l’éponge. Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue”, a-t-il affirmé au quotidien sportif avant de développer.

Le prix, principal point de désaccord

Le nœud du problème ? Le prix d’abonnement envisagé pour la nouvelle plateforme de la LFP. Alors que la Ligue proposerait une offre autour de 20€ par mois pour diffuser huit matches sur neuf de chaque journée de Ligue 1 (l’affiche principale étant sur beIN Sports), Canal+ juge ce tarif “trop élevé”, surtout au regard de l’expérience récente avec DAZN.

“Le pass 100% Coupes d’Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année… autour de 20€. C’est trop élevé”, déplore Saada.

Il pointe du doigt l’échec de DAZN, dont l’offre entre 30 et 40€ par mois a selon lui nourri le piratage au lieu de reconquérir les fans. Canal+ défendait une approche plus abordable, avec un tarif préférentiel autour de 10€ pour ses abonnés et ceux de beIN, tout en restant ouvert à la distribution par d’autres opérateurs.

Une offre floue, un cadre jugé instable

Outre les considérations tarifaires, Maxime Saada s’inquiète du manque de garanties contractuelles sur les droits effectivement détenus et leur pérennité. Si l’on comprend que l’affiche premium restera sur beIN Sports contre 78,5 millions d’euros, la répartition du reste des rencontres apparaît instable.

“On nous dit que tout peut être sous-licencié, à une chaîne payante, à une chaîne en clair, à tout moment et au choix de la LFP…”, explique-t-il, pointant un risque majeur pour un distributeur qui s’engagerait à vendre un produit dont les contours peuvent changer en cours de route.

La décision de Canal+ est un signal fort envoyé au football français. Le retrait de son diffuseur historique souligne les tensions autour de la nouvelle stratégie de la LFP, qui tente de reprendre le contrôle de la diffusion en créant sa propre plateforme. Mais sans partenaires solides et sans offre tarifaire lisible et compétitive, cette ambition semble aujourd’hui fragile.

La LFP, de son côté, devra rapidement clarifier ses intentions, sécuriser ses contenus et surtout reconstruire la confiance avec les distributeurs pour espérer faire de son projet un succès. En attendant, l’incertitude demeure quant à la façon dont les supporters pourront regarder leur championnat à la rentrée.