Une révolution en vue pour l’arbitrage ?

Ces derniers mois, l’arbitrage est au centre des débats dans le monde du football. Entre décisions controversées et incompréhensions autour de l’utilisation de la VAR, les polémiques se multiplient sur les terrains. Pour répondre à ces tensions et rendre l’assistance vidéo plus accessible, l’Italie propose une innovation : le Football Video Support (FVS), une version simplifiée de la VAR. Une initiative qui pourrait bien changer la donne.

La Fédération italienne de football (FIGC) travaille sur l’introduction du Football Video Support, un dispositif conçu pour être plus simple et moins coûteux que la VAR traditionnelle. Ce système vise principalement les clubs des divisions inférieures ou ceux dont les moyens financiers ne permettent pas l’installation complète de la technologie actuelle. L’objectif est de garantir un soutien vidéo aux arbitres sans imposer l’infrastructure lourde et onéreuse du système VAR classique.

Une réponse suffisante aux critiques sur l’arbitrage ?

L’Italie souhaite donc devenir la première nation à expérimenter le Football Video Support (FVS), une technologie d’assistance vidéo développée sous l’impulsion de la FIFA. Conçue pour les compétitions où la VAR est trop onéreuse, cette solution vise à offrir aux arbitres un soutien technique simplifié. La Fédération italienne (FIGC) a déposé une demande officielle pour lancer des phases de test dans ses différents championnats de Serie C, Serie A féminine et potentiellement la Serie D. Le FVS se distingue du système VAR par sa simplicité : il repose sur un nombre réduit de caméras, un moniteur situé au bord du terrain ainsi qu’un opérateur vidéo. Contrairement au système actuel, la décision finale reste entièrement entre les mains de l’arbitre principal, qui peut consulter les images sans être en contact avec un éventuel assistant vidéo.

Si ces tests s’avèrent concluants, le Football Video Support pourrait bel et bien devenir une véritable alternative pour les championnats ayant des ressources limitées. Reste à savoir si ce dispositif parviendra à convaincre les instances et à apaiser les tensions persistantes autour de l’arbitrage. Une chose est sûre : l’Italie semble prête à ouvrir la voie à un nouveau chapitre pour l’assistance vidéo dans le football.

