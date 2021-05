ASSE – OM (1-0) // Les Notes de FCM : Le trio Milik, Thauvin Payet décevant…Henrique percutant, Mandanda en sauveur

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Saint-Etienne ce samedi. La rencontre s’est terminée sur le score de 1-0 pour les Verts. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 7/10

Sans lui, c’est 5-0 !

Match très abouti de la part de Steve Mandanda ce dimanche face à l’ASSE. Le capitaine marseillais a tenu la baraque, s’est employé quand il le fallait sur les nombreuses frappes de Khazri. Il a clairement gagné son match dans le match face au Tunisien. L’erreur de Balerdi le met dans une position inconfortable et il ne peut pas sortir le tir de Nordin. Un match de patron qui envoie un message clair à Deschamps avant l’Euro : il a encore des jambes !

P.Lirola: 5/10

On peut comprendre son agacement…

L’un des seuls à aller vers l’avant, attaquer la profondeur, tenter d’apporter de la vitesse… Mais autour de lui, il n’y a aucun mouvement, aucune proposition. En première mi-temps, l’Espagnol perd son sang froid et engueule ses partenaires. On peut le comprendre tant ils donnaient l’impression d’être ailleurs. Le piston droit n’a pas eu l’occasion de vraiment se montrer offensivement mais a été plus solide sur le plan défensif.

L.Balerdi : 3/10

Sampaoli va peut-être se poser des questions sur son avenir…

Retour à Dortmund ou s’inscrire dans la durée à l’OM? La réponse nous sera donnée dans quelques semaines mais en attendant, Leonardo Balerdi n’a pas assuré ce dimanche. Fautif sur le but, il se rate totalement sur son dégagement et laisse Nordin crucifier Mandanda. Beaucoup de pertes de balles, des relances hasardeuses et cette tendance à jouer trop facilement les coups. Il avait l’occasion de se rattraper de la tête mais il ne s’applique pas assez. Une prestation très décevante qui va peut-être remettre en question son avenir. A lui de se montrer lors des deux derniers matchs.

Alvaro.G : 4/10

Etrangement le meilleur dans la relance !

Placé dans l’axe de la défense, Alvaro a été plutôt bon dans la relance. Il a notamment essayé de chercher Luis Henrique qui utilisait sa vitesse. En revanche, il est toujours trop agressif en faisant des fautes inutiles et surtout évitables. Ses discussions musclées avec l’arbitre et sa faute sur Bouanga en fin de match auraient pu lui valoir une expulsion

D. Caleta-Car : 4/10

L’ombre de lui-même depuis des mois…

On se doutait que ce faux-départ vers Liverpool allait lui faire du mal, mais pas autant. Depuis le mois de janvier, il n’est que l’ombre de lui-même et ça s’est une nouvelle fois ressenti ce dimanche face à l’ASSE. Attentiste dans les duels, lourd et peu inspiré dans ses relances, le Croate n’a franchement pas brillé dans cette rencontre. Sorti à l’heure de jeu pour une douleur. Il est remplacé par Sakai qui sera plus concentré et couvrira mieux le couloir gauche, aidant Luis Henrique à être plus offensif.

Luis Henrique : 6/10

Le danger n’est venu que de lui !

C’était étonnant de la part de Jorge Sampaoli de titulariser le Brésilien sur le côté gauche alors que Nagatomo est disponible… Le pari était osé mais a été payant dans un sens puisqu’il a été le seul à vraiment être dangereux. Sur son côté, il a pris de vitesse la défense stéphanoise a plusieurs reprises, a tenté des centres bien dosé et même une frappe. Malheureusement, ses partenaires n’ont pas réussi à transformer ses offrandes, à l’image de Benedetto en fin de match ou de Thauvin plus tôt dans la rencontre.

P.Gueye : 4/10

L’une des plus grosses déceptions de ces derniers matchs

La déception est proportionnelle aux attentes placées en lui : Gueye a montré de belles choses en début de saison, était l’un des meilleurs joueurs marseillais… Force est de constater que le milieu de terrain est bien moins appliqué et moins précieux que dans le passé. Durant ce match, il a bien joué quelques coups en cassant des lignes mais a manqué cruellement d’inspiration et d’agressivité, se faisant bouger par les Stéphanois. On en attend plus de l’ancien havrais.

B.Kamara : 4,5/10

Il va falloir se résoudre à la vendre…

Décevant, comme ses partenaires, Boubacar Kamara ne semblait pas vraiment concerné par ce match. Pas pressé d’enfoncer les Stéphanois après leur ouverture du score, il a géré son milieu de terrain sans pour autant dépasser sa fonction… Une prestation qui n’est pas dans les habitudes du minot formé à l’OM. Remplacé à l’heure de jeu par Valentin Rongier qui était censé apporter un peu de dynamisme dans l’entre-jeu. Malheureusement, l’ancien Nantais a eu autant de mal que Kamara.

F.Thauvin : 3,5/10

Il faudra montrer plus aux Tigres !

Déjà la tête au Mexique, Florian Thauvin a livré une prestation à l’image de sa fin de saison. Peu en vue, il a perdu beaucoup de ballons, fait de mauvais choix et n’a pas réussi à créer une relation offensive avec Pol Lirola ou Arek Milik. Lorsqu’il sera aux Tigres, il va devoir montrer plus pour, comme Gignac, entrer dans le coeur des supporters du club de Monterrey. Sorti à la 83e, remplacé par Benedetto qui a manqué de peu l’égalisation sur un bon centre de Luis Henrique… L’Argentin semblait éteint mentalement et n’a pas touché beaucoup de ballons.

D.Payet : 4/10

Il a tout donné face à Reims, puis plus rien

Il ne lui restait qu’un peu de jus pour cette fin de saison… Payet a tout donné face à Reims puis s’est peu à peu éteint, retombant dans ses travers. Plus affuté physiquement, il n’a pas réussi à peser offensivement face à une défense solide stéphanoise. Sur coup de pied arrêtés, il était tout proche de signer son premier coup-franc direct depuis un long moment… Green a bien réagi et a été sauvé par son poteau…

A.Milik : 4/10

Il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir eu de ballons !

Durant les matchs précédents, Milik avait l’excuse de n’avoir reçu que très peu de ballons exploitables en attaque… Ce dimanche face à l’ASSE, ça n’a pas été le cas. Le Polonais a simplement manqué de réalisme et surtout d’efficacité en s’emmêlant les pinceaux. Placement hasardeux dans la surface et peu d’application sur le peu de frappes qu’il a eu, l’ancien joueur du Napoli a été décevant. Dans l’implication en revanche, rien à lui reprocher. Il s’est donné à fond mais a manqué de qualité.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 4/10

Des choix qui n’auront pas été payants…

Ce vendredi avant le match, on se demandait s’il était possible de voir Thauvin sur le banc après l’annonce de son départ… Il l’a finalement titularisé sans réelle réussite. Henrique a été préféré à Nagatomo sur le côté gauche mais le Brésilien aurait pu coûter cher tant il était dépassé dans l’aspect défensif avant l’entrée de Sakai. Il a affirmé en conférence de presse qu’il ferait des choix pour les deux prochains matchs, qu’il voulait des joueurs concernés… On a senti le coach argentin agacé par la prestation de ses joueurs. Il ne reste que deux chances à Sampaoli pour aller chercher cette 5e place européenne.