Bordeaux – OM // Les Notes de FCM : Expulsions de Balerdi et Benedetto, le gros raté de Germain… C’est donc ça « L’OM du chaos »?

L’Olympique de Marseille a concédé le nul ce dimanche en Ligue 1 face à Bordeaux… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 6/10

Une séance d’entraînement avec Ben Arfa…

Durant cette rencontre scandaleuse des Marseillais, Steve Mandanda n’a vraiment rien eu de spécial à faire. Il n’a eu que très peu d’occasions de s’illustrer vu qu’en face, seul Ben Arfa a tenté des frappes. Il s’est contenté de les stopper ou de regarder la balle filer. Pas à blâmer, surtout qu’il a donné de la voix pour encourager ses troupes, en vain.

P. Lirola : 5/10

Il doit se demander ce qu’il fait là…

Offensif et propre techniquement, Pol Lirola a livré une prestation plutôt correcte. Malheureusement, même un bon centreur ne peut rien faire si aucun attaquant n’est dans la surface pour réceptionner ses ballons ! Le latéral droit a tenté à plusieurs reprises de repiquer dans l’axe afin de proposer du jeu vers l’avant. Les autres joueurs ne suivaient pas.

B.Kamara : 5/10

Il faut bâtir autour de lui !

Depuis l’arrivée d’Arek Milik, on dit souvent qu’il faut bâtir une équipe autour de lui. Kamara a fait ses preuves et doit être la pièce maîtresse de ce nouvel OM. Longoria doit s’activer pour trouver un terrain d’entente et le faire prolonger. Dans un match aussi catastrophique de la part de ses partenaires, c’est grâce au minot de 21 ans que l’OM ne sombre pas et ne prend pas une grosse gifle. En fin de match, il enchaîne les tacles et les récupérations de balles face aux assauts de Ben Arfa.

L.Balerdi : 2/10

Un danger pour les Marseillais !

Discret en début de match, Balerdi est monté en puissance et a même fait de bonnes interventions en seconde partie de première mi-temps… Quand vient la catastrophe : après une action très mal menée par Germain, les Bordelais contre-attaquent. Et là, Balerdi, seul face à Oudin, ne trouve rien de mieux à faire que de faire une faute aux abords de la surface. Dernier défenseur et annihilateur d’une action de but, il est sanctionné d’un carton rouge et sort.

Y.Nagatomo : 4/10

Heureusement, Amavi va bientôt revenir !

On imagine déjà votre réaction à la vue de la compo’ de Nasser Larguet : POURQUOI ENCORE NAGATOMO? Sakai étant malade, Amavi pas encore au point physiquement, c’est le Japonais qui a été titularisé à gauche… Comme l’a dit Paga pendant le match sur Canal + : parfois, Nagatomo fait des trucs que seul lui comprend. C’est un peu ça dans l’idée. Un match pas catastrophique de la part du latéral gauche qui s’est fait prendre à plusieurs reprises par Ben Arfa sur son côté. Offensivement, il n’a rien proposé d’intéressant.

P. Gueye : 5/10

On a presque de la peine pour lui…

A son âge, il devrait soit engranger de l’expérience dans un club de Ligue 1 pour viser plus haut ou tenter de gratter une place de titulaire dans une grosse écurie d’Europe. Au lieu de ça, Pape Gueye se retrouve au milieu d’un OM du chaos où il est l’une des seules satisfactions. Le pauvre milieu de terrain n’est franchement pas aidé par ses deux coéquipiers. En fin de match, il se transforme presque en troisième défenseur central, montre de l’envie dans ses tacles et tente de relancer vers l’avant pour gagner du temps. Ce point, on lui doit en grande partie.

V.Rongier : 3/10

Il pourra rester à Nantes samedi s’il le souhaite…

A Marseille, il n’aura brillé que quelques mois avant de sombrer comme les autres. D’abord titulaire indiscutable avec Sanson, il avait trois poumons et deux coeurs, était sur tous les ballons, jouait vers l’avant… Depuis plusieurs semaines, il n’est que l’ombre de lui-même. Agressif dans le mauvais sens du terme, il n’a pas arrêté de faire des fautes en première mi-temps jusqu’à ce que l’arbitre le sanctionne d’un jaune. Toujours dans le mauvais timing, il perd un nombre incalculable de ballons et n’apporte aucune plus value au milieu de terrain de l’OM. En somme : un très mauvais match. S’il le souhaite, il pourra rester à Nantes ce samedi.

M.Cuisance : 3/10

L’escroquerie a assez duré !

Depuis son premier match face à Bordeaux avec l’OM, Cuisance a enchaîné les mauvaises prestations. Le joueur prêté par le Bayern Munich est entré plusieurs fois, a été titularisé à quelques reprises… Mais à quoi bon continuer d’aligner ce joueur qui n’a vraisemblablement pas le niveau? En première mi-temps, il a été transparent dans ce milieu en losange. En 4-3-3, il est positionné à droite, avec Thauvin pour jouer en faux-pied. Toujours aussi inintéressant, il est sorti par Nasser Larguet. Remplacé par Ntcham à la 62′ qui a fait une entrée correcte. A noter son coup-franc trop au dessus et ses passements de jambes ratés…

F.Thauvin : 3/10

Il n’a plus du tout la tête à Marseille…

Peut-être qu’elle est à Milan, à Séville ou une autre destination mais certainement pas dans son club actuel. D’abord positionné en numéro 10, il a été très en dedans et est repassé sur son côté droit. L’ailier n’a pas réussi à trouver une brèche dans le jeu. Censé être le créateur de cette équipe, il a été en manque de vista. Thauvin n’a été intéressant que sur les coups de pied arrêté. Sur corner et coup-franc, il a trouvé ses partenaires qui n’ont malheureusement pas pu punir Costil. Remplacé à la 59′ par Perrin qui est entré en défense centrale à la sortie de Balerdi et Benedetto. Le minot a assuré l’essentiel : ne pas prendre de but. Il aurait dû débuter la rencontre…

V. Germain : 2/10

Il a gâché la rencontre !

Germain avait le ballon du 1-0 ! Bien lancé, il se retrouve en face à face avec Costil à la 54′. Il se positionne pour enrouler du droit : les supporters devant leur écran se voient déjà en train de célébrer le but qui allait enfin lancer ce match…. Mais non ! L’attaquant fait un geste incompréhensible entre la passe en retrait pour Thauvin et la frappe ultra molle… Alors, on veut bien qu’il soit en manque de confiance, mais là… Il est sorti à la 83′ à la place de Dieng qui n’a pas vraiment eu d’occasion. Il rate même une passe en fin de match alors qu’il aurait pu gagner du temps dans le temps additionnel.

D.Benedetto : 1/10

Le gros pétage de câble de Pipa !

Dans l’ensemble de la rencontre, il n’a rien fait de bien intéressant. C’est tout de même lui qui lance Germain avant son raté improbable mais sinon, il n’a rien proposé. Quelques minutes après la sortie de Balerdi sur carton rouge, il tacle bêtement un Bordelais et est également sorti de la pelouse par Jérôme Brisard, laissant ses partenaires à 9 pour terminer la rencontre… Il a enfin montré du caractère, mais cette fois, c’était dans le très mauvais sens !

LE COACH

Nasser Larguet : 3/10

Ce n’est pas comme ça qu’on allait briser la malédiction…

Le début de la rencontre était une parodie de football : un 4-4-2 en losange qui n’avait ni queue ni tête. Thauvin, positionné en numéro 10 n’était pas du tout à son aise, Cuisance et Rongier ne trouvaient pas leurs marques. Une fois de plus, il est sauvé par son duo Kamara – Gueye qui a tenu la baraque. Certains auraient aimé voir Henrique à la place de Germain. Le Brésilien aurait peut-être marqué en face à face avec Costil.