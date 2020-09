Édito : Enfin un PSG/OM « équilibré » ???

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

The Show Must Go on!

C’est en tout cas l’idée de la LFP qui semble, par tous les moyens, vouloir faire jouer les matches de Ligue 1 malgré cette saleté de virus qui se propage un peu partout dans nos clubs !

Show must go on donc, ok, quitte à ce que ce fameux show soit clairement dévalué.

Du style, une première journée de championnat sans la PML (Paris, Marseille, Lyon) ou un « classique » sans Neymar et Mbappé…

Au moins 50% des titulaires parisiens absents pour rétablir un rapport de force « acceptable »…

Mais aussi sans Di Maria, Marquinhos, Icardi, Keylor Navas, Paredes, etc. Bref, de quoi rééquilibrer les débats car oui, même sans cette flopée d’internationaux, le club de la capitale présentera tout de même un onze (très) compétitif à l’échelle de la Ligue 1.

Même avec les absents ils sont un meilleur effectif c’est triste #PSGOM pic.twitter.com/15qC0RcVv1 — ماعز (@Harooun78) September 8, 2020

Malgré tout le respect que la performance des Brestois nous impose, force est de constater que ce match de l’équipe A de l’OM face à l’équipe B du PSG sera un défi d’une toute autre envergure. Cela en dit long sur notre compétition nationale…

Imaginez vous donc que le second de Ligue 1, au complet, ne parvienne à présenter, sur le papier, une équipe d’un niveau similaire au champion de France qu’une fois celui-ci amputé d’au minimum 50% de ses titulaires. Voilà le gouffre entre le club détenu par QSI et tous les autres en Hexagoal.

Mais une fois constaté le rétrécissement de l’habituel abysse, vient l’espoir d’un résultat pour l’OM. La nécessité, même.

Un espoir, une nécessité, qui n’a, depuis bientôt dix ans, jamais été aussi légitime si les forces en présence se confirment. Les axiomes injustes de cette rencontre surmédiatisée entre deux opposants de deux galaxies financières différentes ne tiennent plus. Un mauvais résultat dans la rencontre qui s’annonce serait à mettre sur la même étagère, et jugée de la même manière voire plus sévèrement encore, que les honteuses déroutes de 2013 (OM/PSG : 1 – 2 avec des Marseillais qui mènent 1 -0 à la 34′ + un expulsé côté parisien) ou de 2018 (OM/PSG : 0 – 2 avec Choupo Moting titulaire + festival de Garcia et Eyraud en après-match, fiers de la défaite).

Peu importe les conditions, si une opportunité ultra-circonstancielle se présente pour mettre fin à cette embarrassante série, il faut la saisir. Le droit à l’erreur, habituellement difficilement toléré par une grande partie des supporters, est effacé…

Enfin tout ça, c’est si le PSG ne trouve pas une solution pour finalement faire jouer ses stars d’une autre galaxie. Et là, forcément…