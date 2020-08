Édito OM : Bad News from Lisbonne… et faut l’assumer !

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

Argh, saleté de Corona Cup ! Enfin si ! Vous savez, le Tournoi de Lisbonne là…

Mais oui voilà le machin qu’ils appellent Champion’s League ! Cette compétition (qui en toute bonne foi a officiellement été reconnue « en bois » par la communauté marseillaise) ne cesse de nous apporter des mauvaises nouvelles depuis une semaine !

Le symbole Garcia…

Le cri de Tuchel, les supporters lyonnais qui font la fête à Lisbonne et même les tweets de Macron, sale semaine…

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020





Plutôt que de revenir sur le sempiternel et ridicule débat du « faut supporter les clubs français en Coupe d’Europe », nous vous proposons gracieusement cette petite vidéo d’un journaliste d’obédience madridiste le lendemain de la raclée mémorable du Barça face au Bayern (8-2).

🤣🤣 »1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…¡MAAAAAMBO! »🤣🤣 🕺¡El BAILE de #TomásRONCERO tras la HUMILLACIÓN al BARÇA que VA A ARRASAR en REDES!

🕺#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/zGin97kfiq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2020

Tomas Roncero, journaliste à AS et consultant au Chiringuito (sorte de CFC trash espagnol) supporte t-il le Barça en Coupe d’Europe ? La question est vite répondue comme dirait la dernière machine à buzz des réseaux sociaux.

« Le supporter d’une équipe ne se réjouit pas de la victoire de ses rivaux » semble être une telle platitude qu’il est dingue qu’elle ait réussie à se glisser dans cet édito. Mais passons, en France, il faut le préciser donc précisons-le. Et puis commençons à l’assumer aussi.

Car si ces clubs sont considérés comme des rivaux de l’OM, c’est parce qu’il leur arrive à eux aussi de gagner ou au moins d’avoir une particularité. C’est le sport, des fois, ce sont les autres qui gagnent, ce n’est pas agréable mais ça fait partie du jeu. Ça nourrit ce jeu de la passion partisane, ça l’enrichit de polémiques, de regards différents qui assaisonneront les confrontations futures.

Qu’il est dur aujourd’hui de voir un Garcia, parti en mauvais termes de Marseille (et très peu apprécié dans certains rédactions n’ayant bien sûr rien à voir avec la notre) faire tomber Sarri et Guardiola !

Qu’il était dur, au printemps 2018, pour les supporters lyonnais et parisiens de se prendre une énième leçon sur la spécificité de la Coupe d’Europe à l’OM… avec Garcia dans l’autre camp !

À chacun son tour d’avaler le venin… mais surtout allez l’OM !