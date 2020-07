Édito OM : Football is back !

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

Alors bien sûr, il ne s’agit que d’un match amical. Face à une équipe de L3 autrichienne.

Bien sûr, il faut faire gaffe aux conclusions hâtives et aux promesses de Khaoui qui fleurissent en cette période.

Bien sûr, bien sûr mais mince alors l’Olympique de Marseille a repris le football !

sens de normalité, retour au plaisir du quotidien

Car il faut bien le dire, jusqu’ici le football ne semblait pas encore avoir vraiment repris sa place dans nos vies.

Oui, les autres ont techniquement repris mais dans des enceintes vides aux ambiances tristement surréalistes évoquant plus l’animation sonore de ISS 2 sur PS1 que la formidable unité émotionnelle que peut provoquer un stade à l’unisson. Il y a quand même eu un peu de cette formidable unité émotionnelle chez nos cousins britanniques grâce aux points finaux des épopées locales de Liverpool et Leeds. Mais finalement plus hors-terrain que sur le terrain. Comme une manière de dire « même cette saleté de virus n’empêchera pas ces deux belles histoires du football d’aller au bout de leurs récits ! »

Oui, le saugrenu mercato franco-français a bien eu lieu mais avait plus un goût de formalité budgétaire qu’autre chose. Il avait bien du mal à accomplir sa fonction de presse people du supporter accompagnant traditionnellement les estivaux bains de soleil. Ça a repris sans reprendre mais ce match amical…

Même les précautions intellectuelles à prendre vis-à-vis des enseignements à tirer de ces similis-matches à huis-clos, dans une ambiance d’entraînement améliorée font du bien ! Pourquoi ? Parce qu’elles nous ramènent l’espoir du retour dans notre quotidien de l’amour du football. Se méfier des résultats des amicaux de l’été, c’est un repère de la saison de tout supporter qui se respecte. Un sens de la normalité passionnelle en fin de compte.

En espérant bientôt retrouver l’essentiel de cette normalité orgasmique : les matches de compétition avec supporters !