Édito OM : Jorge, Haznos soñar ! Le reste, on verra plus tard…

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

Il y a quelques semaines, l’OM était sans espoir…

Sans espoirs, sans qu’il n’y puisse grand chose, avec cette satanée pandémie qui le privait et le prive toujours de son âme en tribunes.

Sans espoirs, dans ses bureaux, où on l’avait troqué contre une pseudo-rigueur insultante creuseuse de déficits.

Sans espoirs enfin, sur le terrain, où le bon travail inaugural d’AVB s’était dilué dans une quête triste de résultats menée par une armada plus agressive dans le vestiaire ou sur les réseaux sociaux qu’au pressing.

Mais ce matin, il existe à nouveau un espoir…

« notre électrocardiogramme va enfin se remettre à dessiner des courbes plutôt que des lignes droites pendant les matchs »

Un espoir tangible ne dépendant ni des sources d’un journaliste * ni de scénarios élaborés pour contrer la désespérante monotonie du club. Jorge Sampaoli, « sa rébellion« , ses « être ici me séduisait beaucoup ! » ou bien encore son « le schéma tactique dépendra beaucoup des caractéristiques des joueurs, le style, non, il dépendra exclusivement des caractéristiques de l’entraîneur« , lui, est bien là.

Il nous ramène ces rêves, déjà vécus avec un autre Argentin, de victoires pleines de gloire et de défaites vides de honte.

Financièrement, le club est à la ramasse, désorganisée comme jamais après la désastreuse entreprise de disruption de JHE (dont il faudra continuer de suivre les manœuvres au Conseil de Surveillance) et avec plus de la moitié de ses titulaires sur le départ. Mais au moins notre électrocardiogramme va enfin se remettre à dessiner des courbes plutôt que des lignes droites pendant les matchs.

Plus que des résultats dans une fin de saison hypothéquée depuis un bon moment, ce sont des montagnes russes émotionnelles devant notre TV que l’on veut !

LOCO, HAZNOS SOÑAR! La bandera de Argentina en la grada del Vélodrome. Te esperamos #Bielsa pic.twitter.com/w7myRKmyvB — Sp_ | Olympique Marseille (@OMsphera) May 4, 2014

« C’est le moment de notre avenir » disait Longoria en introduction de la conférence de presse de présentation de Sampaoli. Notre avenir à long terme ? Pas certain, mais c’est au moins notre avenir à court terme et ça fait si longtemps que notre avenir à court terme était tout sauf excitant que l’on va déjà savourer ça…

Pour le reste, on verra demain.

Bienvenido Jorge, Haznos soñar.