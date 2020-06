Édito OM : La certitude Payet/Villas-Boas au milieu du bordel !

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

L’actualité pourrait, devrait, être morne actuellement autour de l’Olympique de Marseille. Une petite reprise tranquille des joueurs après la terrible pandémie (pas complètement terminée d’ailleurs) qui a frappée la France ces derniers mois. Mais voilà, l’actu OM, comme d’habitude, a explosé…

L’unanimité derrière le Colonel Villas-Boas

Vendredi matin, Mourad Boudjellal, personnage haut en couleurs (et en succès) du sport bleu, blanc, rouge dévoile sa présence dans un projet de rachat du club marseillais. Boum ! La déflagration qu’entraîne cette nouvelle retourne le ciel olympien qui s’enflamme de toutes parts. Avec quels investisseurs ? Comment ? Pourquoi ? 700M€ ? C’est bon cette fois, on va l’avoir Kun Aguero ?

Au milieu de tout ce bordel, les personnes actuellement en charge du club pour l’actuel propriétaire annoncent la prolongation du meilleur joueur de la saison dernière dans un relatif anonymat étant donné la puissance du C4 #VenteOM ! Ils pouvaient bien démentir mais ils leur étaient impossible de lutter efficacement contre l’onde de choc… Ok, ok Payet mais quid du Kun ?

Ce club ne peut jamais se lover dans le confort du gentil gestionnaire, du gentil second aux poches trouées et aux ambitions limitées. « La gloire ou la crise » semble être son seul destin médiatique. Vue sa situation financière et la défiance qu’inspire son président, on aurait tendance à penser que la seconde option n’est plus très loin… Mais pourtant dans ce contexte, l’OM a la chance inouïe de pouvoir compter sur le colonel André Villas-Boas, qui a prouvé l’an dernier sa capacité à avancer en terrain miné. Grâce à lui, l’espoir qu’un football digne de ce nom sur le pré soit présent à très court terme survit ! Ses hommes, et les supporters olympiens, ne semblent d’ailleurs ne plus répondre qu’à lui et à la loyauté qui leur inspire. Et bien, tant mieux ! On parle enfin de football là ! Entre un entraîneur et ses hommes, entre ceux qui créent réellement (les joueurs) pour ceux qui paient réellement (les supporters) !

De toute manière, pour le moment, Kun Aguero est blessé… En attendant de voir ce que demain nous réserve, les certitudes présentes dans les regards et les mots échangés, samedi dernier, entre Payet et Villas-Boas font du bien !