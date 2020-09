Édito OM : Mercato, affaires extra-sportives… et comme d’habitude on oublie le football !

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

Loin de nous l’idée de minorer l’impact de certains faits en relation avec le dernier PSG/OM ou l’importance potentielle de certaines recrues mais force est de constater que comme trop souvent dans l’actu foot, les à-côtés prennent le dessus sur tout le reste. Plus que prendre le dessus, ils éclipsent complètement le terrain, le football.

Un comble…

Dix jours de mercato à souffrir

Et en ce moment, le terrain, le football à l’OM fait grise mine avec un point pris lors des deux derniers matches et un contenu global à jeter aux oubliettes. D’accord, d’accord, n’oublions pas ce bon quart d’heure en début de seconde période contre Saint-Étienne. Mais tout de même, ça reste maigrelet.

Peu importe, on ne s’en préoccupe qu’à moitié car la priorité ces jours-ci, c’est la lecture labiale et les médiocres batailles de communications qui vont avec, alors que les thèmes touchés demandent la plus grande précaution et des investigations sérieuses des institutions concernées. Rajoutons là dessus le mercato et donc un kilomètre de distance supplémentaire par rapport aux préoccupations footballistiques…

Allez au moins cette semaine, l’actu mercato aura été basée sur quelque chose de concret (l’arrivée de Luis Henrique) et donné lieu à quelques débats intéressants sur l’éventuel impact du Brésilien sur les gazons français. Il faut le reconnaître, c’était presque du football.

La dizaine de jours restants avant la fatidique clôture du marché (5 octobre) et le bordel organisationnel partout en Europe qui va avec, promettent leur lot de rumeurs plus fantaisistes. Dix jours à souffrir, c’est faisable.

On pourra alors reparler football à moins qu’un hashtag à la con ne refasse surface…