[EDITO OM] Mercato : Gerson, David Luiz, Konrad.. Et après?

L’Olympique de Marseille serait proche de boucler deux gros dossiers : David Luiz et Konrad de la Fuente. Après Gerson, quelle sera la suite de ce mercato 100% Sampaoli – Longoria ?

Depuis qu’il est président de l’OM, Pablo Longoria fait l’unanimité. Avec les recrutements de Milik et Pol Lirola, il a permis à Jorge Sampaoli d’aller accrocher une cinquième place quasi-inespérée après le départ d’André Villas-Boas. Certains émettent toujours des réserves concernant son travail, notamment avec le dossier Arek Milik qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Partira ou restera… Le Polonais serait enclin à rester à Marseille selon plusieurs médias tels que La Provence et RMC.

LONGORIA VA AVOIR DU PAIN SUR PLANCHE

Si Longoria peut compter sur Milik la saison prochaine, il devra faire sans de nombreux joueurs qui ont quitté le club, en fin de contrat. Pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine et surtout la Coupe d’Europe, très chère aux supporters marseillais, Sampaoli va avoir besoin de renforts. De beaucoup de renforts.

Plus précisément onze recrues selon les dires de Pablo Longoria lorsqu’il a rencontré les supporters au début du mois de juin. Pour le moment, seul Gerson a été officialisé. Les autres dossiers tels que celui de David Luiz ou Konrad de la Fuente sont en stand-by mais devraient bientôt être bouclés d’après les informations de journalistes étrangers. En soustrayant ces deux joueurs et Gerson, il resterait encore huit recrues pour animer l’été 2021. De nombreux noms sont sortis dans la presse. Certains plus fantaisistes que les autres, mais Longoria avait prévenu en fin de saison dernière : il y en aura beaucoup dans les médias mais ils ne seront pas tous vrais.

CIBLER DES JOUEURS QUI VEULENT VRAIMENT JOUER A L’OM

En matière de profil, il devrait tenir sa parole et « faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience. » En attestent notamment les noms d’Alex Collado, Thiago Almada ou encore Amine Adli qui sont très jeunes et pleins d’avenir. Les ralentissements de ces deux derniers dossiers sont, à mon sens, une bonne nouvelle. Surtout un message, affirmant que l’Olympique de Marseille n’est pas à la merci des demandes des clubs.

TyC Sports expliquait ce week-end que Velez Sarsfield souhaitait faire monter les enchères pour Almada. La Provence affirmait de son côté que les tergiversations d’Adli agaçaient en interne. L’OM made in Sampaoli – Longoria veut des joueurs qui ont vraiment envie de porter ce maillot. Pas des joueurs qui se laisseraient bien tenter par une aventure à Marseille sans savoir où ils mettent les pieds.

*⃣Hoy, Thiago Almada está muy lejos del Marsella.

*⃣El club🇫🇷 tenía la información de que #Vélez lo cedía por €2M y una opción de compra.

*⃣Cuando se acercaron a Liniers, comprobaron que pretendían venderlo por un monto elevado y la negociación se congeló. #OM — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 19, 2021

Ça, Valentin Rosier l’a bien compris. Après une bonne saison en prêt à Besiktas, il est retourné au Sporting mais pourrait quitter le club portugais et rejoindre Marseille. « L’OM ? J’ai été surpris, agréablement surpris. Après je ne sais pas, mes agents s’en occupent. L’OM pourrait-il me plaire ? Oui. Cela reste l’un des plus grands clubs de France. Est-ce que ça se refuse l’OM ? Je ne pense pas », a-t-il confié à beIN Sport

Ça complique forcément la chose mais fort heureusement, le travail sur le recrutement a été débuté bien assez tôt pour cibler les besoins et effacer ceux qui ne collent pas au profil recherché. On est bien loin de l’OM du trio Eyraud – Zubizarreta – Garcia qui ont subi leur mercato avec du panic buy, de gros salaires versés et surtout d’énormes erreurs de profils.

REGLER LES DOSSIERS LIROLA ET BALERDI

Mais alors, qui pourrait rejoindre les Marseillais la saison prochaine? Si Longoria et Sampaoli parviennent à récupérer Mattéo Guendouzi et David Luiz, ça en sera fini des « noms » et la suite sera plus modeste avec des « pépites » de Ligue 2 ou des joueurs plein d’envie venus d’Amérique du sud? Pour y voir plus clair, la direction marseillaise va déjà devoir trancher pour les prêtés comme Lirola ou Balerdi qui sont, pour le moment, retournés dans leurs clubs

Pour le latéral droit, il a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester à Marseille et ne cesse d’envoyer des signaux dans ce sens. La Fiorentina, qui a stoppé sa collaboration avec Gattuso avant même qu’il ne fasse un match ne doit pas vraiment donner envie à l’Espagnol de continuer son aventure en Serie A.

Pour Balerdi, les supporters ne sont pas vraiment convaincus par son rendement. Certains estiment même qu’il prend la place d’un jeune joueur formé à l’OM comme Lucas Perrin qui n’a pas vraiment eu sa chance la saison dernière alors qu’il a répondu présent lorsque l’on a fait appel à lui. L’Argentin plairait à Sampaoli qui apprécie notamment sa relance et sa qualité technique malgré ses erreurs et son inconstance. Le coach veut certainement le façonner et en faire « un des meilleurs défenseurs d’Europe » comme l’espérait André Villas-Boas.

Il reste encore du temps au duo Longoria et Sampaoli pour rebâtir une équipe digne de ce nom et aller chercher une nouvelle qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Les supporters marseillais attendent certainement une belle campagne en Europa League, compétition qui a donné beaucoup d’émotion lors de la finale face à l’Atletico de Madrid en 2018.