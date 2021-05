FC Metz – OM (1-1) // Les Notes de FCM : Pas de jeu, déception mais les Marseillais filent en Europe malgré tout…

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Metz ce dimanche. La rencontre s’est terminée sur le score de 1-1. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

On attend son successeur…

C’était certainement le dernier match de Steve Mandanda en tant que seul vrai titulaire à l’Olympique de Marseille. Les prochaines semaines nous diront qui prendra la succession de cette légende vivante du club marseillais. En attendant, le portier a tenu la baraque. Il n’a pas trop été inquiété par les Messins, sauf sur une action d’Ambrose offerte par une erreur de Balerdi. Sur le penalty de Boulaya, il part du mauvais côté… Un match à l’image de sa saison : solide et rassurant malgré quelques frayeurs balle aux pieds.

P.Lirola: 5/10

Il pourrait être la surprise en Espagne pour l’Euro !

Et le latéral droit le mériterait amplement tant il a été précieux dans la saison marseillaise. Arrivé au mercato hivernal, il est parfaitement entré dans les plans de Jorge Sampaoli qui a installé cette défense à 5 avec des latéraux très offensifs. Ces derniers jours, des médias espagnols évoquaient la possibilité de voir le jeune joueur de 23 ans disputer l’Euro 2020 avec la Roja. Luis Enrique a dû apprécier les prises de profondeur et la justesse technique du joueur qui appartient toujours à la Fiorentina. L’OM va devoir boucler ce dossier avant qu’il ne brille lors de la compétition européenne ! Remplacé par Bamba Dieng qui n’aura pas eu assez de temps de jeu pour s’illustrer. Le jeune attaquant aura montré qu’il peut apporter quelque chose dans cet effectif avec son profil rapide et technique.

L.Balerdi : 3/10

Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions concernant son avenir…

Élégant voire brillant parfois, Balerdi est capable du meilleur comme du pire. Ce dimanche encore face à Metz, il n’a pas réussi à apporter ce plus et empêcher les contre-attaques des Lorrains. Cette inconstance et ses erreurs en font un joueur dangereux pour les siens par moment. Sampaoli va devoir se poser les bonnes questions et surtout savoir s’il peut trouver un meilleur profil au même prix. L’Argentin n’a clairement pas montré qu’il valait 14M€.

Alvaro.G : 2,5/10

Aimer le club, ça ne suffira plus…

A trop vouloir en faire sur les réseaux sociaux, à haranguer, hurler sur les arbitres… On attire l’attention sur soi. Alvaro l’a peut-être trop fait ces dernières semaines, et on s’est rendu compte que son attitude ne collait pas forcément avec sa qualité de défenseur. Souvent en retard dans ses interventions, il n’a pas été impérial ce dimanche face à Metz. Il gagne toutefois un penalty important en fin de rencontre. Pas mal de pertes de balles dangereuses et surtout des retours en arrière rageant alors qu’il pouvait jouer vers l’avant.

D. Caleta-Car : 3/10

Il faudra montrer beaucoup plus en Premier League !

Vraisemblablement parti pour aller en Angleterre la saison prochaine, Duje Caleta-Car va devoir se faire au rythme du jeu britannique. Pas vraiment à son aise lors des derniers matchs marseillais, le Croate n’aura pas réussi à digérer son non-départ pour Liverpool. Il pensera sans doute, comme Thauvin, que le fait de quitter Marseille est un soulagement tant on le sent mal à l’aise sur le terrain. Encore une fois ce dimanche, il n’a pas été impérial : ni dans les airs, ni en un contre un, ni dans la relance. Un match très décevant.

J.Amavi : non noté/10

On attendra la saison prochaine pour le juger !

Difficile de noter Amavi sur cette heure de jeu proposée à Metz ce dimanche. Fraîchement de retour de blessure, sans rythme, le latéral gauche n’a pas pris trop de risque sur son côté. Peu de montées, peu de centres et surtout un manque de précision dans ses gestes techniques. Remplacé par Nagatomo à la 60′ qui a montré de belles choses et notamment un magnifique crochet dans la surface. Le Japonais jouait certainement ses dernières minutes sous le maillot de l’OM.

P.Gueye : 4,5/10

Le patron du milieu de la saison prochaine?

Avec le probable départ de Kamara cet été, les clés du milieu de terrain devraient être confiées à l’ancien havrais. Pape Gueye va devoir prendre ses responsabilités et apporter un peu dans l’effectif marseillais, comme en début de saison. Symbole de ce nouvel OM, plus jeune et plein de potentiel, il pourra prendre la succession du minot aux côtés de Rongier. Il ne lui reste plus qu’à s’imposer, à être présent dans les duels comme il l’a fait ce dimanche à Metz. Lors de cette rencontre, il a été précieux dans la relance et a tenté quelques passes qui ont cassé des lignes.

B.Kamara : 5/10

Reste à savoir où il jouera la saison prochaine…

Pas en grande réussite offensivement, il aura surtout brillé dans la récupération. Avec Gueye, ils ont gratté plusieurs ballons et tenté de jouer vers l’avant, sans grande réussite. Le minot a eu du mal à orienter le jeu avec son coéquipier. Encore un tweet énigmatique de sa part en fin de match. Le milieu inquiète les supporters qui ne souhaitent pas le voir partir. « A bientôt », a-t-il écrit pour conclure sa publication. A la saison prochaine? Les semaines à venir nous le diront.

D.Payet : 4/10

Ses quelques gestes de classe n’auront servi à rien…

Symbole de sa saison à l’OM : Payet a fait quelques gestes de grande qualité pour nous rappeler qu’il est un excellent joueur de football… Malheureusement tout cela n’aura pas servi aux Marseillais de prendre les trois points à Metz. Une belle passe laser vers Kamara, de bons centres vers Milik mais il n’a pas su faire la différence. Un match frustrant pour le numéro 10 qui, on l’espère, va vivre une préparation sérieuse et revenir encore plus affûté la saison prochaine.

D.Benedetto : 2/10

La MLS ou Elche seront peut-être plus de son niveau…

Plus d’envie ou presque, Benedetto apparaît comme éteint depuis plusieurs semaines. A l’image de Caleta-Car, l’Argentin est devenu l’ombre de lui-même en quelques mois. L’arrivée de Milik l’aura achevée. Associé au Polonais, il n’aura pas réussi à faire la différence en début de rencontre. Il sera remplacé par Luis Henrique peu après l’heure de jeu. Le Brésilien touchera plus de ballons mais ne réussira pas vraiment à les exploiter.

A.Milik : 5,5/10

Sans lui, ça risque d’être compliqué…

Il est l’attaquant que l’OM attend depuis plusieurs années. Dans un match aussi fermé, avec une équipe de Metz aussi défensive, il n’a pas vraiment pu exploiter son talent de finisseur. Mais quand il a fallu tromper Oukidja sur penalty, le Polonais n’a pas tremblé. Il a permis à l’OM de se qualifier en Europa League, il doit aider les Marseillais à aller le plus loin possible dans la compétition ! C’est ce que les supporters attendent…

LE COACH

Jorge Sampaoli : 4/10

Il va devoir convaincre McCourt que son projet est viable !

On espère que le coach argentin a raison en publiant que le « meilleur reste à venir » sur son compte Instagram juste après la rencontre. Il s’est dit très enthousiaste à l’idée de préparer la saison prochaine… Le chantier risque d’être énorme et le boulot monstrueux cet été pour restructurer un effectif avec près de 17 joueurs qui risquent de partir ou qui sont déjà partis. McCourt est en France pour évoquer toutes ces questions avec le coach et Pablo Longoria… Le propriétaire américain va devoir être convaincu.