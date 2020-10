FCL – OM // Les Notes de FCM : Balerdi, vraie grosse satisfaction…

L’Olympique de Marseille s’est imposé, petitement et difficilement, un à zéro à Lorient.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Correct.

Il est coupable d’une demi-erreur avec un ballon relâché suite à une frappe de Boisgard qui retombe dans les pieds de Wissa qui, heureusement, ne cadre pas derrière (64′). Autrement, il a été concentré sur ce centre dangereux à la 48′ ou les interventions assez simples qu’il a du réaliser. Sauvé par son poteau à la 51′.

H. Sakai : 6/10

Un match « à la Sakai »…

Pas mal de duels perdus (6 sur 9) mais beaucoup de ballons touchés (85), une vraie présence aux avants-postes et de bonnes combinaisons avec Thauvin et Cuisance. À noter également qu’il réussit ses trois tacles et ses deux longs ballons. Pas exceptionnel mais correct, du Sakai, quoi.

Alvaro : 4/10

En difficulté…

S’il était plus ou moins passé entre les gouttes en première période, sa seconde mi-temps a été bien plus compliquée. Pas très bon hier soir dans les duels (3 perdus sur 5 joués), il est aussi mystifié par Moffi (47′) puis averti d’un jaune pour une grosse faute sur Wissa (55′) sans parler de ses fréquents dégagements dans l’axe rendant immédiatement le ballon aux Lorientais. Un jour sans, sans conséquence, pour le défenseur espagnol.

L. Balerdi : 7/10

Une vraie grosse satisfaction !

Il a prouvé à tous ses détracteurs qu’il n’était pas une arnaque et qu’il avait un vrai potentiel. Il va falloir attendre confirmation sur la durée mais il a en tout cas fait preuve hier après-midi d’un talent certain dans la maîtrise du ballon et l’anticipation défensive. Propre derrière, il a également été un véritable danger devant avec une première grosse occasion sur corner à la 7′ avant d’arracher un improbable but, ultra décisif, toujours de la tête en seconde période (54′). Plus qu’un remplaçant pour le futur ?

J. Amavi : 6,5/10

Il confirme son rôle de taulier dans cette équipe…

Encore une grosse performance de l’arrière gauche marseillais. Quelques duels perdus en début de rencontre puis un tacle à la Di Méco à la 13′ qu’il l’a lancé dans un presque sans faute pour les 75/80 minutes suivantes. 96 ballons touchés (joueur numéro 1 sur le terrain à ce niveau-là), 4 tacles réussis sur 4 tentés, 2 interceptions, un sauvetage à la 85′ et un dribble à la Roberto Carlos, spectaculaire (40′) pour enrober le tout. À la limite, on peut lui reprocher un peu de déchets dans les passes (70,9% réussies seulement) mais c’est vraiment pour faire la fine bouche.

B. Kamara : 5/10

Plutôt bon en première période, nettement moins en seconde…

Lors du premier acte, tant ses interventions défensives que ses orientations de jeu étaient maîtrisés et dans le bon sens. Au retour des vestiaires, il s’est fait bouger par l’entrejeu lorientais à l’image de cette perte de balle à la 51′ qui aboutit à une frappe sur le poteau pour l’adversaire. À noter tout de même 5 duels aériens remportés.

P. Gueye : 5,5/10

Il a fait beaucoup de choses, pas toujours bien, mais beaucoup quand même…

Positionné en tant que relayeur, il a aidé Kamara à la récupération et a tenté timidement de faire avancer le jeu. Quelques unes de ces orientations étaient plutôt bien senties (comme à la 42′) mais il ne s’est pas assez projeté pour réellement avoir un impact. Alors qu’il baissait de rythme, il a été remplacé à la 71′ par Morgan Sanson.

V. Rongier : 6/10

Le régulateur du système…

En première période, on l’a beaucoup vu discuter avec ses partenaires mais aussi son banc pour que le système mis en place soit cohérent. Il s’est plutôt bien acquitté de la tâche avec un placement opportun et peu de déchets dans ses passes (88% de passes réussies, meilleur joueur sur le terrain) malgré le contexte météorologique difficile. Il confirme son retour en forme et son adaptabilité au milieu.

M. Cuisance : 5/10

Loin d’avoir tout réussi mais loin d’être inutile…

Si en première période, il s’est montré très disponible mais en jouant souvent sur une fréquence différente de ses partenaires (16′, 23′, 32′), il a toujours cherché à accélérer le jeu par la passe simple. En seconde période, lorsque son équipe a reculé, il a été plus heureux dans ses choix sur les combinaisons en contre avec Benedetto et Thauvin. Encore en phase d’adaptation. Remplacé à la 89′ par Duje Caleta-Car.

F. Thauvin : 6/10

Il a encore trouvé le moyen d’être décisif…

Reprochez lui ce que vous voudrez mais il est presque toujours au commencement ou à la finition des actions marseillaises les plus dangereuses. C’est lui qui délivre la passe décisive, un peu chanceuse, sur le but de Balerdi (54′) mais également les deux corners chauds de l’OM en première période (7′, 25′). Il n’est pas loin non plus d’offrir un but à Benedetto sur un joli centre (59′). Et enfin, il a personnellement deux occasions de marquer (43′, 79′) qui ne passent pas loin. Si vous cherchez un meneur de jeu, passez votre chemin mais en matière de joueur décisif à l’échelle de la Ligue 1, c’est difficile de faire mieux. Remplacé à la 81′ par Nemanja Radonjic.

D. Benedetto : 4/10

Il n’a toujours pas trouvé ce but qui pourrait le débloquer…

Parce qu’en attendant, on sent que sa confiance en pâtit énormément. Il rate des remises et des passes que sa qualité technique doit pourtant lui permettre de réussir. À la 59′, il se procure bien une occasion mais sa tête n’est pas suffisamment ajustée pour trouver le chemin des filets. Dommage. À noter tout de même du mieux en seconde période dans le jeu et trois passes clés en fin de match. Remplacé à la 88′ par Marley Aké.

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Pour le jeu, on repassera, pour le bilan comptable, il a réussi.

Avec cette victoire, il revient à hauteur de Rennes, pratiquement sur le podium de la Ligue 1. La production n’a pas été flamboyante entre la possession stérile de la première période et la défense forcée en seconde.

Mais ça passe. Pour l’instant…