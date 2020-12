Man.City – OM // Les Notes de FCM : Gueye, plus qu’un espoir pour la suite…

L’Olympique de Marseille sort de la Ligue des Champions sur une dernière défaite, trois buts à zéro, face à Manchester City.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Il a (plutôt bien) fait ce qu’il a pu…

Canardé par les attaquants de City, il a multiplié les parades (5′, 59′, 65′, 79′) et même sur les deux derniers buts encaissés, il sort deux beaux arrêts mais n’est pas suivi par sa défense (77′) ou suivi maladroitement (90′, Alvaro, csc). Son jeu au pied a par contre été beaucoup plus limité avec soit des passes simples à Alvaro ou Balerdi ou quelques saucissons envoyés presque par dépit (65′ par exemple).

H. Sakai : 4,5/10

Du mieux mais insuffisant dans l’ensemble…

Pas toujours très bien aligné (sur l’ouverture du score par exemple 48′), il a compensé en gagnant finalement pas mal de duels et en réussissant plusieurs gestes opportuns (8 duels gagnés sur 10 disputés, 4 interceptions, 2 tacles réussis). Techniquement, il a parfois eu du déchet dans ses transmissions, ce qui l’a empêché d’être réellement important dans les bonnes périodes marseillaises ou les moments où l’équipe avait besoin de lui pour ressortir le ballon.

Alvaro : 3,5/10

De la bonne volonté mais il a touché à ses limites…

S’il n’y a pas grand chose à lui reprocher sur l’état d’esprit et l’engagement, il a par contre été clairement embêté lorsqu’il a fallu relancer en passant la première ligne de pressing mancunienne en seconde période. Pas impérial de la tête, il voit également Agüero être plus prompt que lui à pousser le cuir au fond des filets (77′) et dégage malheureusement dans sa propre cage treize minutes plus tard (90′).

L. Balerdi : 5,5/10

Un match prometteur mais encore loin d’être parfait…

Dans cette configuration de match, il a été le défenseur central le plus à l’aise techniquement que ce soit pour se mettre dans de bonnes conditions afin de réaliser une bonne passe ou… pour réaliser cette dite bonne passe (5 longs ballons sur 8 arrivés à destination). Correct également dans ses gestes défensifs malgré quelques largesses en début de match. Il aurait enfin pu se montrer buteur sur une bonne reprise dans la surface (50′) qui passe à côté. Il a démontré qu’il avait toutes les armes pour être un excellent défenseur moderne, ne lui reste plus qu’à gommer les quelques défauts apparents…

Y. Nagatomo : 2,5/10

Une rustine handicapante…

Joueur le plus en difficulté techniquement, il a très peu demandé le ballon (46 touches de balles contre 70 pour Sakai, 79 pour Balerdi et 88 pour Alvaro) et s’est contenté du minimum syndical sur le plan défensif… ce qui ne l’a pas empêché de couler ! Le premier but sur lequel Mahrez lui donne le tournis (48′) vient de son côté, tout comme le troisième avec un Torres laissé libre dans la zone du Japonais pour ajuster sa frappe (90′). Difficile de voir la plus value qu’il apporte à ce groupe…

B. Kamara : 4/10

Soldat ni déméritant ni plus méritant que ça…

Il se fait d’abord bouger comme un U7 qui s’est trompé de terrain pour une perte de balle dangereuse (7′) avant de se montrer un peu plus costaud sur ses appuis et même s’aventurer dans le dernier tiers adverse. Pas forcément toujours de manière maladroite mais ça ne semble pas vraiment être dans sa qualité première. Bref, il a fait son match sans être très bon ni très mauvais ni forcément placé dans une position faisant ressortir ce qui semble être ses qualités naturelles. Remplacé à la 66′ par Valentin Rongier, qui fait une mauvaise entrée.

M. Sanson : 4/10

Du Sanson dans le texte… Des courses partout, tout le temps à défaut de beaucoup plus !

Dans un match où il fallait courir, il pouvait être utile. Il l’a été, dans une certaine mesure. À gauche, à droite, il a proposé, taclé (3 réussis sur 4) mais a très peu apporté avec le ballon. Il est tout de même l’auteur d’une très bonne frappe (41′) à l’entrée de la surface suite à un corner olympien. Il est resté sur le terrain 90 minutes pour au final 56 ballons touchés, 1 tir, 0 passe clé.

P. Gueye : 6/10

Très clairement, la bonne nouvelle de ce match…

Placé selon les phases de jeu en « sentinelle » ou « relayeur gauche », l’ex-Havrais a prouvé que le ballon ne lui brûlait pas les pieds et que le pressing des adversaires ne lui faisait pas non plus perdre ses moyens. Capable de jouer sous pression et d’imposer une certaine présence physique dans l’entrejeu, il a fait mieux que juste « le job ». Averti à la 38′ que pour une « faute tactique » afin de stopper un contre et pas loin d’ouvrir le score sur une bonne projection dans la surface mancunienne (42′). Remplacé à la 75′ par Kevin Strootman.

F. Thauvin : 3,5/10

Trois bons centres et puis c’est tout…

Trop lent pour réellement prendre la profondeur, il s’est contenté de différences plus « arrêtées ». Et à trois reprises (40′, 42′, 68′), il donne même de bons ballons à ses coéquipiers mais… c’est trop peu pour un joueur de cette importance dans l’effectif. Car pour le reste, il aura été assez anonyme dans ses prises de balle et ce qu’il a pu insuffler à l’équipe. Remplacé à la 75′ par Marley Aké.

V. Germain : 3,5/10

Plus un arrière gauche qu’un avant-centre sur ce match…

Un latéral offensif en fait… Difficile d’être très sévère avec lui alors qu’il s’est sacrifié pour tenter de faire fonctionner son équipe… et aider le pauvre Nagatomo, bien en difficulté. Dans cette position très reculée sur le terrain, il « offre » notamment un bon ballon à Foden (24′) et est deux fois en retard sur l’ouverture du score (48′). Il est pas loin de se procurer une occasion sur un bon centre de Thauvin (40′) mais c’est à peu près tout ce qu’il a eu à se mettre sous la dent en attaque. Remplacé à la 76′ par Dario Benedetto.

D. Payet : 5/10

Meilleur élément offensif de l’OM et de loin !

Placé en « 9 à la Lopez contre le PSG », Payet était en charge de couper les premières lignes de passes et de vite proposer des solutions sur les ballons en attaque. Il l’a plutôt bien fait et a ensuite distribué le jeu de manière très correcte comme sur ses deux très bons centres (14′, 50′). Inspiré techniquement à l’image de cette action qu’il termine admirablement bien de l’extérieur (29′) même s’il était malheureusement hors-jeu de deux mètres ! Il tente également un lob pas bête mais très lointain et pas assez aérien pour surprendre Steffen (32′). Les Marseillais ne parvenant plus à ressortir en seconde période, ne le touchaient plus et son influence s’est donc étiolée… Remplacé à la 67′ par Michaël Cuisance.

LE COACH

André Villas-Boas : 5/10

Son plan a failli fonctionner !

Malgré l’absence d’Amavi, son organisation défensive semblait cohérente en première période et si l’OM avait marqué sur son temps fort avant de rentrer aux vestiaires… Mais ses hommes ne l’ont pas fait et se sont ensuite effondrés notamment à cause des entrants côté City et d’un pressing plus ordonné.

Au final, son équipe aura tout de même réalisé sa meilleure mi-temps de la compétition dans un système bien particulier qui pourrait encore lui servir à l’avenir. Les prestations de Balerdi et Gueye sont également de bons signaux.