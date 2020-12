Nîmes – OM // Les Notes de FCM : Du bon Payet, du bon Kamara, du bon Rongier…

L’Olympique de Marseille continue de cartonner en Ligue 1 et est parti s’imposer tranquillement deux buts à zéro à Nîmes.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Zéro tir cadré, une soirée tranquille malgré un début de match un peu chaud…

En tout début de rencontre, les Nîmois se sont approchés de ses cages et il aurait même pu être mis à contribution. Mais la barre transversale a fait le boulot à sa place sur le bon coup franc d’Eliasson (17′) puis les locaux se sont progressivement éloignés de sa surface. Il n’a eu aucun gros arrêt à faire et tant mieux.

H. Sakai : 3/10

Le point faible défensif de son équipe…

Le Japonais a été extrêmement fébrile dans tout ce qu’il a entrepris hier soir aux Costières à l’image de cette offrande à Ripart en début de match (9′) ou de cette faute provoquant le coup-franc nîmois sur la transversale de Mandanda (17′). Au niveau de ses centres, il y a à boire et à manger… mais surtout à jeter ! Mis à part un excellent centre aérien à la 13′, le reste a été beaucoup plus moyen… Son déclin semble se confirmer…

Alvaro : 6/10

Un match pour lui !

Une rencontre où il faut aller à la castagne, ça lui parle forcément ! S’il a failli se faire expulser un peu bêtement juste avant la mi-temps pour excès de castagne justement, il a été plus sobre par la suite. Il est aussi l’auteur d’une splendide ouverture pour Benedetto qui débloque le match (53′). Son équipe étant en contrôle, il a moins balancé qu’à l’accoutumée et est le second Marseillais ayant touché le plus de ballons au final (92). Satisfaisant.

D. Caleta-Car : 6/10

Il a retrouvé son jeu long et ne s’est rendu coupable d’aucune erreur…

Un peu plus encore en première période, il a fait avancer le jeu par ses longues transversales précises (7 sur 10 arrivées à destination). Offensivement, il a également été une présence dérangeante pour l’adversaire et aurait même pu ouvrir le score à la 13′ sur un bon centre de Sakai. S’il n’a pas gagné tous ses duels, il n’a pas non plus énormément souffert face à une menace assez faiblarde, il est vrai. Averti un peu bêtement à la 40′.

J. Amavi : 5,5/10

Correct…

Offensivement, il s’est rendu disponible mais sans produire grand chose d’intéressant jusqu’à cette bonne avant-dernière passe vers Sanson sur l’action du 0-2 (84′). Défensivement du Amavi dans le texte, costaud dans l’ensemble mais deux grosses erreurs au début des deux mi-temps (faute grossière sur Ferhat, jaune sévère, 1′, et passe dans l’axe pour Duljevic, 47′).

B. Kamara : 7/10

Son meilleur match de la saison…

Souvent combattif mais anonyme dans les autres secteurs de jeu depuis le début de la saison, le minot a haussé le curseur. De manière surprenante, il a rayonné dans les airs (6 ballons gagnés) et de manière un peu plus attendue, il a été vif et incisif dans les duels (12 duels gagnés sur 15). Autre aspect satisfaisant de son jeu hier soir, ses passes longues et ses conduites de balle au milieu. Il est même l’auteur d’un bon centre à la 81′ ! Très satisfaisant ! Remplacé à la 87′ par Kevin Strootman.

V. Rongier : 6,5/10

Du travail sérieux et bien fait !

Placé à droite du losange marseillais, l’ex-Nantais a bien fait tout ce qu’on lui demandait. Omniprésent pour faire circuler le ballon (99 ballons touchés, Marseillais numéro 1), il a été très propre dans son utilisation (92,5% de passes réussies) et hargneux défensivement (10 duels gagnés sur 12, 3 tacles réussis, 2 interceptions), avec même quelques dribbles passés en cerise sur le gâteau. Remplacé à la 87′ par Luis Henrique qui aurait pu marquer le but du 0-3 sur une belle remise de Germain mais il était hors-jeu.

M. Cuisance : 3/10

La déception de la soirée…

Placé (théoriquement) en tête offensive du losange, mais beaucoup plus actif à droite, l’ancien du Bayern n’a pas réussi grand chose. Peu inspiré techniquement, il n’a jamais trouvé de passes tranchantes et a perdu beaucoup de duels au milieu (8 perdus sur 11 disputés). Il prend également un jaune pour une main stupide (21′) et rate une reprise de volée, qui était cependant inspirée dans l’initiative (27′). Remplacé à la 69′ par P. Gueye, qui a fait plutôt bonne impression notamment dans ses transmissions.

M. Sanson : 6/10

Ça ne saute pas aux yeux mais il a été doublement décisif…

Si la majeure partie du temps, il a alterné entre le bon et le moins bon, qu’il a perdu des duels (11 sur 16) et des ballons sur des contrôles ou des percussions ratées, il finit par faire expulser Cubas au terme d’une conduite de balle frustrante vue la situation (76′) mais… voilà rouge pour Nîmes ! Et il offre aussi un caviar à Germain pour le but du 0-2 (84′). Dans un registre bien différent de Rongier, et bien plus éparpillé sur le terrain, il aura apporté sa pierre précieuse à la victoire olympienne.

D. Payet : 7,5/10

Le très bon Payet est bien de retour !

Encore une fois, il a été le Marseillais le plus juste techniquement et a fait un vrai match de meneur de jeu se déplaçant sur tout le front de l’attaque. Distillant plusieurs ballons délicieux dont une petite merveille pour Cuisance (27′) ou plusieurs corners bien tirés dont celui qu’Alvaro est tout proche d’envoyer au fond des filets de Reynet juste avant la mi-temps, il est aussi l’auteur de plusieurs raids en solo dont celui de la 12′ qui se termine par une frappe dangereuse. Il a retrouvé du tonus et de la confiance dans ce qu’il entreprend et c’est toute l’équipe qui en profite ! Remplacé à la 71′ par Florian Thauvin.

D. Benedetto : 5/10



Quand on joue avec, forcément il est meilleur…

Encore ignoré par ses partenaires en première période, comme en atteste sa frappe de frustration à la 31′, il a enfin été trouvé dans le jeu au retour des vestiaires. De la tête, dans la surface tout d’abord sur un bon centre de Sanson (45′) puis dans la profondeur par Alvaro (57′). Son enchaînement fait alors le reste avec un bon contrôle et une finition sereine. Il doit s’imposer à ses partenaires, toute l’équipe en bénéficiera. Remplacé à la 71′ par Valère Germain qui réussit à marquer (84′) et n’est pas loin de faire marquer Luis Henrique avec une bonne remise de la tête (89′). La concurrence en attaque est enfin vivante !

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Une victoire propre dans un schéma s’imposant de plus en plus comme une véritable alternative et en faisant tourner en seconde période !

Mis à part sa relation trop tendue avec l’arbitre du match, AVB n’a pas raté grand chose sur cette rencontre.

Sa mise en place a permis à ses hommes de peu concéder et de prendre le dessus tranquillement sur son adversaire du soir.

Une réussite tout en sérénité au sein de ce calendrier chargé.