OGC Nice – OM (3-0) // Les Notes de FCM : Henrique n’a pas fait de miracle, le manque de Kamara s’est fait sentir… La fin de l’effet Sampaoli?

L’Olympique de Marseille s’est déplacé ce samedi à Nice. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-0 pour les Niçois. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 3/10

Il faut instaurer une concurrence…

Seul vrai titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda décline depuis quelques matchs. Solide sur sa ligne, comme sur une frappe de Gouiri où il repousse du pied, il n’a pas été aussi impérial sur les trois buts. Seul au point de penalty, Thuram punit les défenseurs de leur mauvais placement. Mandanda ne peut pas faire grand chose sur l’ouverture du score. Sur le but de Gouiri en revanche, il se couche un peu trop tard et voit le ballon filer sous ses jambes. Claude-Maurice, pour le troisième but des Niçoisn est en très grande réussite. Longoria va devoir trouver un moyen d’instaurer une concurrence, intelligemment.

P.Lirola: 5/10

De la percussion mais toujours pauvre en finition !

C’est peut-être le seul Marseillais qui a poussé durant toute la rencontre. Sur son côté droit, il a fait courir des kilomètres à Hassane Kamara qui souvent été dépassé par les sprints de l’Espagnol. En revanche, beaucoup de déchets dans son jeu. Le latéral n’a pas eu le geste juste à plusieurs reprises, tarde à centrer pour Milik qui tentait de bien se positionner dans la surface. En fin de rencontre, il offre un caviar à Benedetto qui marque d’une volée acrobatique. Malheureusement, le but est refusé pour hors-jeu.

L.Balerdi : 4/10

Capable du meilleur comme du pire…

En première mi-temps, il est certainement le meilleur joueur sur le terrain. Solide défensivement, élégant dans ses prises de balles et même sur ses interceptions, Leonardo Balerdi brillait aux côtés d’Alvaro et Caleta-Car. En fin de rencontre, ça a été plus compliqué. En début de seconde période, il était positionné en numéro 6 avec Gueye. Dans ce rôle, il n’a pas vraiment su où se placer. Après l’heure de jeu, il repasse en défense centrale et commet une grosse erreur, offrant le second but aux Niçois du pied de Gouiri.

D. Caleta-Car : 4/10

Une attitude qui se dégrade !

Pris de vitesse à plusieurs reprises, Caleta-Car s’est retrouvé plusieurs fois en retard défensivement. Placement hasardeux et irrégularité dans un même match, on sent que le Croate n’a plus vraiment la tête à l’Olympique de Marseille. Depuis son transfert avorté à Liverpool, on le voit absent mentalement et dans la concentration. Ce samedi face à Nice, il a enchaîné les fautes et a été averti par monsieur Letexier après une charge sur un Niçois. Moins de sérénité et trop d’agressivité pour l’ancien joueur de Salzburg.

Alvaro.G : 4/10

L’état d’esprit irréprochable n’aura pas suffit…

Concerné et volontaire, Alvaro Gonzalez a souvent été dépassé par les offensives des Niçois. En première période, il recule souvent lorsqu’il est face à Gouiri. Les mains derrière le dos pour ne pas commettre de faute, c’est bien, mais il faut aussi prendre le dessus sur son adversaire, chose qui n’a pas été faite. Coller l’ancien lyonnais aurait permis de l’empêcher de centrer pour Thuram et donc d’ouvrir le score. Le reste de la rencontre a été difficile pour l’Espagnol. Il est remplacé à la 70e par Khaoui qui n’a pas réussi à peser sur la rencontre.

Y.Nagatomo : non-noté/10

Avant d’être sorti sur blessure pour une déchirure à la cuisse gauche, Nagatomo rate l’immanquable sur une offrande de Florian Thauvin. Il est ensuite remplacé par Hiroki Sakai.

H.Sakai : 4/10

Une entrée empoisonnée…

Il est l’un des grands perdants de l’arrivée de Jorge Sampaoli… Ce samedi face à Nice, après la sortie de Nagatomo, il entre en jeu et a l’occasion de se montrer un peu. Malheureusement, il n’est pas dans les meilleures dispositions pour s’illustrer. D’abord piston gauche, il a du mal à exister offensivement. Il est pourtant à deux doigts d’offrir une passe décisive pour Milik, mais son centre en retrait est contré par la défense niçoise. Comme le reste de la défense, il a été dépassé par les attaquants adverses.

P.Gueye : 4/10

Orphelin de Boubacar Kamara…

Censé être le numéro 6 de cette équipe en l’absence du métronome Kamara, Pape Gueye a eu du mal durant cette rencontre. D’abord trop seul dans ce milieu, il n’a pas vraiment été aidé par Balerdi en début de seconde période. L’ancien Havrais a du mal à s’illustrer depuis quelques matchs et cela a encore été le cas ce samedi. Pas assez d’intensité, peu de passes tranchantes et une certaine lenteur qui n’était pas vraiment dans ses habitudes. Il aura surtout souffert face au duo Thuram – Schneiderlin qui a été très solide.

O.Ntcham : 2,5/10

Sampaoli l’a titularisé, faute de mieux…

Avec les absences de Cuisance, Kamara et Rongier, Sampaoli n’avait pas d’autres solutions que de faire jouer Olivier Ntcham. On comprend mieux pourquoi il n’avait pas encore foulé les pelouses sous les ordres du coach argentin. Pour sa troisième titularisation avec le maillot marseillais, il a été sorti à la mi-temps, pour la troisième fois ! Pas en réussite, il a tout raté ou presque. Une belle passe en profondeur pour lancer Sakai sur le côté gauche puis le néant.

Luis Henrique : 4/10

La magie n’aura pas opéré une troisième fois…

Malheureusement, son entrée n’aura pas tout changé ! Il a apporté un peu de percussion dans le jeu marseillais qui avait perdu de la folie en fin de première période. Souvent dans les mêmes zones que Dimitri Payet, il a tenté de combiner avec le meneur de jeu pour mettre à mal la défense niçoise. Il a tenté, osé, mais ses partenaires étaient déjà éteints par le but de Thuram de la première mi-temps. A la 80′, il centre bien dans la surface pour ses coéquipiers mais aucun ne saute pour tenter de reprendre de la tête. Avant cela, il offre quasiment le second but à Gouiri après une mauvaise touche.

F.Thauvin : 4/10

Une seconde période à effacer des mémoires…

En début de rencontre, on l’a vu rayonnant et investi ! Thauvin a cherché la profondeur avec Lirola, tenté des combinaisons avec Milik qui ont bien failli marcher avant la mi-temps. A deux reprises, il trouve le Polonais qui enchaîne du gauche. Une autre fois, il frappe à l’entrée de la surface mais Benitez intervient bien. Le reste de la rencontre, il l’a passé sur son côté droit sans vraiment trouver la faille. Il a disparu peu à peu dans le match.

D.Payet : 3/10

Physiquement au top, il ne manque plus que la technique !

On l’a vu sur plusieurs photos cette semaine et sur le terrain ce samedi, Payet est de nouveau fit et prêt à jouer au football. Pourtant, il n’a pas été en réussite sur cette rencontre face à l’OGC Nice. D’abord proche de Milik, il trouve le Polonais à plusieurs reprises, décale bien Sakai, casse des lignes en jouant sur Thauvin et Lirola à droite. Après le but de Thuram, il perd peu à peu pied et manque cruellement de sang froid sur une frappe qui s’envole. Remplacé à la 73′ par Benedetto qui marque d’un splendide ciseau après un caviar de Lirola. Malheureusement, l’Argentin était hors-jeu et voit son but refusé.

A.Milik : 4,5/10

Ses coéquipiers lui donnent envie d’aller à la Juventus…

Dans une interview accordée à l’Equipe, il n’a pas vraiment démenti un probable départ cet été. On peut le comprendre en voyant ce que ses partenaires lui ont proposé ce samedi. Seul en pointe, il a eu du mal à être trouvé. En première période, le jeu était plus centré sur l’axe et il pouvait servir de point d’appui à Thauvin et Payet. Sur plusieurs actions en fin de première mi-temps, il combine bien avec l’ailier droit et tente même sa chance d’une frappe puissante du gauche. Benitez intervient bien et repousse le tir du Polonais. Après ça, il a eu du mal à exister. Sakai tente de le trouver sur un centre en retrait mais il est en retard face au défenseur niçois. En seconde période, c’est très difficile pour lui. Il fait des appels intéressants mais n’est pas vraiment servi… Il n’est pas celui à blâmer après cette lourde défaite.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 4/10

Déjà la fin de l’effet Sampaoli?

Espérons que ce n’est que le début d’une nouvelle série de matchs alléchants plutôt que la fin de cette mini série de deux victoires consécutives. Face à l’OGC Nice, la magie n’a pas opéré. Le manque d’efficacité devant le but en première mi-temps a été payé cher par les joueurs du coach argentin. Au retour de la pause, Sampaoli tente un nouveau système avec l’entrée d’Henrique et Balerdi au milieu. Celui-ci ne fonctionne pas et fait disparaître Thauvin et Milik, en jambes lors de la première demi-heure. Les entrées de Khaoui et Benedetto n’ont rien pu changer.